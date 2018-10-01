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В России могут разрешить продавать пиво по ночам и в ларьках. Как это связно с Дерипаской и Русалом?

1 Октября 2018 476 0 Экономика
В России могут разрешить продавать пиво по ночам и в ларьках. Как это связно с Дерипаской и Русалом?

Минпромторг выступил с предложением: снять запрет на продажу пива в алюминиевой таре в ночное время суток. Таким образом чиновники предполагают помочь структурам Олега Дерипаски, которые попали под санкции. В частности «Русалу». Однако подобные меры не только противоречат политике о здоровом образе жизни россиян. Если ночью разрешат продавать пиво в алюминиевых банках, то это ущемит интересы других видов тары.

«Плата» за санкции

О предложении Минпромторга пишет «Коммерсант». В распоряжении издания оказался законопроект министерства, с поправками к 171-ФЗ «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Согласно его содержанию, предлагается отменить ограничения относительно розничной продажи пива, пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи в алюминиевой банке, которая была произведена в ЕАЭС. Кроме этого, в документе отменяется запрет на торговлю такой продукцией в ночное время суток.

Как пишет издание, предложения Минпромторга были разработаны в качестве комплекса мер, направленных на поддержку российской алюминиевой промышленности.

В пояснительной записке, которая сопровождает данный законопроект, говорится: «Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса».

Напомним, что управление контроля зарубежных активов Минфина США (OFAC) в первых числах апреля поместило Олега Дерипаску и единственного производителя алюминия «Русал» в SDN-список, который запрещает вести бизнес с американскими резидентами, а также закрывает доступ к финансовой системе США и доллару.

В Минпромторге убеждены, что, если нормы проекта будут реализованы, это поможет развитию пивоваренной отрасли, а также снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов. В министерстве также считают, что благодаря таким мерам увеличатся доходы всех уровней.

Противоречия

На прошлой неделе, по данным «Коммерсанта», данные предложения обсуждались с представителями так называемых «заинтересованных отраслей». Примечательно, что это не первая попытка Минпромторга поддержать «Русал» и другие бизнес-проекты Олега Дерипаски. Причем, делается это через резкие изменения правил игры на смежных рынках, что часто приводит к ущемлению интереса других участников. Это привело к тому, что профильный премьер Дмитрий Козак даже указал министерству на излишнее рвение, и попросил «исполнить соответствующие поручения согласно их формулировкам, а не избыточно».

На этот раз, как отмечает издание, идея министерства не должна вызвать протеста у контрагентов, так как будет только способствовать росту их продаж. Но здесь есть другой момент: идея о продаже пива в алюминиевых банках в ночное время суток противоречит политике государства о поддержании здорового образа жизни россиян. Кроме этого, не исключено, что подобная идея также может привести к тому, что будут ущемлены интересы производителей другой тары.

Реакция «Русала»

В «Русале» уже отреагировали на информацию об идее Минпромторга, сообщает «Прайм». Как заявили в компании, «Русал» не имеет никакого отношения к инициативе министерства, в которой речь идет о введении льгот для пива в алюминиевых банках. Кроме этого, в компании заявили, что ситуация вокруг этой инициативе является абсурдной.

«В погоне за сенсацией для привлечения внимания к своим материалам некоторые СМИ используют любые способы, чтобы упомянуть «Русал», даже там, где описываемая ситуация является абсурдной как с точки зрения экономики, так и с точки зрения здравого смысла», – говорится в сообщении компании.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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