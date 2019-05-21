В России будут изымать автомобили у пьяных водителей и производить электромобили, американцы уходят из Китая и другие новости

Изымать автомобили у водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, предложило МВД. Это связано с тем, что практически каждое десятое ДТП происходит по вине пьяных водителей. Это в 4,5 раза больше чем в Германии и в 6 раз больше, чем в Швейцарии или Норвегии. Максимально допустимое содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составляет 0,16 промилле на литр, напоминает «РБК». Предложение МВД направлено на согласование в Правительство РФ.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличат с 1 января 2021 года, сообщил глава Минтруда РФ Максим Топилин, передает «ТАСС». Это должно произойти. На сколько именно увеличат МРОТ, пока неизвестно.

Реальные доходы населения в этом году продолжат свое падение, утверждает Счетная Палата РФ. Уже в первом квартале они упали на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Изменение ситуации к лучшему маловероятно, заявляют в ведомстве, сообщает «РБК».

2 миллиарда долларов, по оценкам аналитиков, должны заработать российские металлурги в результате реализации национальных проектов, пишет «РБК». Больше всего получат «Северсталь» и «Магнитка». Основное влияние на рынок окажет реализация инфраструктурных проектов в России, на которые запланировано потратить170 миллиардов долларов, а также меры по поддержке промышленного экспорта и строительства, на которые уйдет еще 32 миллиарда.

Серийное производство городских электромобилей должно начаться в декабре этого года в Тольятти. По данным разработчиков, без подзарядки такая машина сможет проехать до 200 километров. На данный момент, проект находится на стадии сертификации, сообщает издание «autonews.ru». Ежегодно планируется выпускать около 10 тысяч таких автомобилей для внутреннего и зарубежного рынка. Сколько будет стоить это чудо техники, не сообщается.

Дональд Трамп заявил, что американские компании уходят из Китая. Это является результатом введённых пошлин на товары, производимые в поднебесной. Теперь производства переводятся во Вьетнам и другие страны Азии, передает «РБК».