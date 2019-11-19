В Орловской области активизируют реализацию национальных проектов на территории региона
По словам президента России Владимира Путина, национальные проекты разработаны для того, "чтобы добиться максимального результата для наших людей, для наших граждан, для развития экономики", а их успех в значительной степени зависит от эффективной работы регионов. В Орловской области руководствуются принципом, озвученным российским лидером: «В центре национальных проектов стоит человек!»
Первоочередной задачей в рамках национального проекта "Здравоохранение" является обеспечение стабильной работы первичного звена здравоохранения. Адекватную медицинскую помощь должен получать каждый человек, поэтому власти Орловской области уделяют повышенное внимание модернизации и техническому оснащению, а также комплектации персоналом больниц, повышению квалификации медицинского персонала и созданию комфортных условий пребывания в медицинских учреждениях. Также особое внимание властей обращено на профилактику, раннюю диагностику и эффективное лечение онкологических заболеваний.
В текущем году на эти цели и реализацию региональных проектов выделено 650,8 млн рублей.
«Орловской области нужны сильные, развитые, образованные люди!» Под таким лозунгом в регионе реализуется национальный проект "Образование". В его рамках обновляют материально-техническую базу учебных заведений, ремонтируют спортивные объекты и строят новые инновационные площадки интеллектуального развития и культурного досуга, оснащают образовательные учреждения скоростным интернетом и повышают квалификацию педагогов, не забывая и о поддержке волонтерства.
На мероприятия проекта региональные власти планируют потратить 403,2 млн рублей.
Одним из самых сложных в плане реализации назван национальный проект "Демография". Основная работа властей Орловской области направлена на повышение продолжительности жизни жителей региона, увеличение рождаемости, поддержку семей с детьми, строительство яслей и детских садов. Не обойдены вниманием и пожилые орловцы. Для них организуется переобучение наиболее востребованным профессиям, проводятся мероприятия, мотивирующие вести здоровый образ жизни, создаются системы долговременного ухода.
В центре внимания национального проекта "Культура" находятся люди разных поколений, их потребности в культурном и творческом саморазвитии и духовном обогащении. В рамках проекта власти ремонтируют и переоборудуют культурно-досуговые учреждения, возрождают объекты культурного наследия и внедряют цифровые технологии в культурное пространство области, выделив порядка 50 млн рублей для реализации мероприятий в текущем году.
В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет выделено более 1,4 млрд рублей для ремонта 94 км автомобильных дорог на 37 объектах.
Цель властей - к 2024 году отремонтировать 85,2 % автомобильных дорог города Орла и Орловского района и не менее 51,5% дорог регионального и межмуниципального значения.
Проблема аварийного жилья вышла на первый план при реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Власти области активно взялись за ее решение и планируют направить на расселение жителей аварийных домов более 1,5 млрд рублей до 2024 года. Помимо этого в рамках проекта благоустраивают и озеленяют территории парков и скверов, дворов и общественных мест, инвестируя в комфорт для жителей, в эстетику и красоту городского ландшафта.
Чистая вода и чистый воздух, безвредная экологическая среда для жителей Орловской области – главная цель национального проекта "Экология". В регионе строят объекты водоснабжения, которые обеспечат жителей качественной питьевой водой, разрабатывают новые схемы утилизации отходов, восстанавливают леса и очищают реки.
Более 26 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей с оборотом более 239 млрд рублей представляют малый бизнес Орловской области. В этой сфере заняты более 88 тысяч жителей региона, а налоговые поступления составляют 1 млрд 760 млн рублей.
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на поиск механизмов защиты и развития малого предпринимательства области с тем, чтобы довести долю занятых в этой сфере до 107 тысяч человек к 2024 году.
В январе-августе 2019 года внешнеторговый оборот Орловской области достиг почти 400 млн долларов США.
Таким показателям способствовала работа 211 экспортеров региона, а национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предоставил области широкий набор инструментов поддержки и ускорения процессов выхода предприятий в экспортные ниши.
Власти региона ставят перед амбициозные задачи - довести экспорт зерновых до 62 млн долларов США, масложировой продукции - до 52 млн долларов США, прочей готовой сельхозпродукции - до 24 млн долларов США.
Причем для успешной реализации этих целей необходимо повышать качество безопасности продукции, проводить профилактику опасных заболеваний животных и птиц при помощи качественного перевооружения ветеринарной службы и обеспечения ее квалифицированными специалистами.
Национальный проект "Цифровая экономика" призван устранить цифровое неравенство на территории региона. В его рамках уже начат процесс подключения объектов социальной сферы к высокоскоростному Интернету, а в дальнейших планах – обеспечение доступа к широкополосному Интернету в городах на скорости до 100 Мбит/с и до 50 Мбит/с – в сельской местности. Это позволит жителям Орловской области освоить цифровую грамотность, а властям - повысить качество предоставления государственных и муниципальных услуг за счет их оказания в электронном виде.
На эти цели в текущем году направлено более 12 млн рублей.
Орловская область досрочно вступит в реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Планируется, что за период с 2019–2024 годы удастся превзойти прогнозируемые Росстатом результаты прироста числа высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, который, по прогнозу, составит 12,3 тыс. единиц.
Изначально, участие области в национальном проекте "Наука" не планировалось. Но власти региона совместно с региональной проектной командой, экспертным сообществом и при содействии Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева, сумели добиться включения региона в проект. Для этого, на основе материально-технической базы и инфраструктуры опорного ВУЗа и его образовательных методик была сформирована модель создания образовательного Центра, реализующего технологии непрерывного обучения, который будет построен на территории Орла. Это повысит конкурентоспособность выпускников среднего профессионального и высшего образования на рынке труда и обеспечит подготовку кадров для цифровой промышленности.
Реализация Орловской областью национальных проектов выстроена вокруг человека, нацелена на повышение качества жизни людей, сбережение и развитие человеческого капитала; ориентирована на мощный экономический прорыв в производстве, инновациях и цифровых технологиях.
27 ноября в Москве пройдет День Орловской области в ТПП РФ. Мероприятие состоится с 10.00 – 15.00 ч. по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 6. Получить более подробную информацию, а также зарегистрироваться для участия в мероприятии можно по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu_11l8JzvhsRMqGnGC7DjFhSQ3CulaxQ-NoSt4gJFY6PTaA/viewform?vc=0&%3Bc=0&%3Bw=1
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