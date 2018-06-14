В ожидании лучшего. Повысится ли благосостояние российских пенсионеров после пенсионной реформы

Российское правительство внесло законопроект об изменении назначения и выплаты пенсий в повестку дня кабинета министров, заседание которого состоится сегодня. Об этом говорится в материалах, подготовленных для заседания 14 июня. Планируется, что будут утверждены параметры грядущей пенсионной реформы, включая возрастные «пенсионные параметры». Напомним, что кабмин Медведева придерживается сценария, при котором пенсионный возраст мужчин будет увеличен до 65 лет, а для женщин до 63 лет.

О чем говорил президент

Как ранее сообщал ряд СМИ, параметры пенсионного возраста могут начать повышать, начиная со следующего года. Вероятно, что ряд действующих льгот будет сохранен, в том числе о досрочном выходе на пенсию для военных, для сотрудников на вредных производствах и тех, кто занят в тяжелых климатических условиях, медицинских работников и так далее. Не исключено, что власти решат ввести и так называемый механизм смягчения: то есть, у россиян будет возможность выйти на пенсию «раньше срока». Однако в этом случае придется снизить размер пенсии – за каждый год досрочного выхода.

Как отметил во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин, российское правительство представит свое видение по увеличению пенсионного возраста в самое ближайшее время. «Хочу еще раз подчеркнуть: ключевая задача во всей системе пенсионного обеспечения – это значительное повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров», – подчеркнул российский лидер.

Россияне против

Большинство граждан России против стратегии, которую выбрало российское правительство по повышению пенсионного возраста. С одобрением к новой реформе относится только 8%. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствует опрос, который провел холдинг «Ромир». Результаты исследования показали, что 92% опрошенных не одобряют инициативу, согласно которой пенсионный возраст для мужчин увеличат до 65 лет, а для женщин до 63 лет. Отмечается, что больше всего идеи кабмина поддерживает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет – уровень поддержки в этой возрастной группе составил 12%. Уровень неприятия в остальных возрастных группах составляет 92-93%.

СМИ также напоминает, что «Ромир» проводил в 2012 году опрос по теме пенсионной реформы. Тогда против идеи повышения пенсионного возраста выступили около 80% респондентов.

Согласно результатам последнего исследования, сегодняшние пенсионные параметры устраивают более чем половину граждан России. Около 58% считают, что мужчины должны выходить на пенсию в 60 лет, и еще около трети считают, что есть смысл уходить на заслуженный отдых еще раньше, в возрасте от 50 до 58 лет. Что касается идеи увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, то ее поддерживает только 5%.

Что касается пенсионного возраста для женщин, то 61% опрошенных считает, что самый «справедливый возраст» – это 55 лет. Еще более ранний пенсионный возраст – 55 лет – поддерживает 29%. Идею увеличить этот параметр до 58 или 60 лет поддерживают 10% респондентов. Если суммировать данные, то в итоге средний результат по оптимальному пенсионному возрасту для женщин – это 54 года.

Зачем вообще повышать

На сегодняшний день объема пенсионного фонда, который пополняется работодателями, на всех россиян пенсионного возраста не хватает. В итоге каждый год в него перечисляются несколько дополнительных триллионов из бюджета. Как считают аналитики, вероятно, дальше будут еще более тяжелые времена, когда на пенсию будут выходить граждане, чья жизненная активность пришлась на девяностые, те, кто по ряду причин «не смогли родить себе смену».

О сбалансированности пенсионной советской системы напомнил Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «Десять работающих кормили двух неработающих людей, была абсолютной и гарантировала выплату пенсий всем пенсионерам вовремя, в срок и так далее. Через пять-семь лет один работающий будет кормить одного пенсионера, система не выдержит. Она не выдерживает сейчас, она дотируется бюджетом».

Что касается точки зрения по поводу того, что многие до пенсии не доживают, то, как считают эксперты, это весьма спорный аргумент. Ожидаемая продолжительность жизни в нашей стране составляет порядка 72 лет. Стоит учитывать, по мнению аналитиков, и тот факт, что умирает много молодых, зрелых, однако многие россияне доживают и до глубокой старости. В этом плане, если брать средние показатели, то их можно сопоставить со средними же мировыми показателями.

Кроме этого, как заявляет Алексей Ремез, основатель онкологического стартапа Unim, в России, так же, как и во многих странах мира, продолжительность жизни растет: «Люди на пенсии, в том числе, например, мои родители, вполне активно работают. Я к этому отношусь, скорее, нейтрально по крайне субъективной причине – потому, что я пока о пенсионных накоплениях не задумываюсь. Мне кажется, что в этом совершенно нет ничего критичного, это нормальный процесс».