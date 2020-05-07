В Москве ввели масочный режим. Упаковка с перчатками стоит уже 50 рублей 132 0 Политика ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в российской столице масочного режима. Он будет включать в себя и обязательное ношение перчаток в общественных местах, сообщил он в эфире «Россия 24». В Москве, по словам Собянина, заразившихся коронавирусом больше, чем в Нью-Йорке. Об ослаблении режима ограничений говорить пока преждевременно.