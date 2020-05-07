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В Москве ввели масочный режим. Упаковка с перчатками стоит уже 50 рублей

7 Мая 2020 132 0 Политика
В Москве ввели масочный режим. Упаковка с перчатками стоит уже 50 рублей
ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в российской столице масочного режима. Он будет включать в себя и обязательное ношение перчаток в общественных местах, сообщил он в эфире «Россия 24». В Москве, по словам Собянина, заразившихся коронавирусом больше, чем в Нью-Йорке. Об ослаблении режима ограничений говорить пока преждевременно.

  • Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве за последние сутки составило 6703 случае, а всего, по официальным данным, 92676 человека. Это 52% от всех случаев в стране. Всего в России зафиксировано 177160 случаев.
  • Реально же заразившихся в Москве более 300 тыс. человек, считает мэр Сергей Собянин. Это больше, чем в Нью-Йорке.
  • Поскольку с 12 мая в столице возобновится работа на стройках и промышленных предприятиях, вводится обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте.
  • По словам Собянина, все прочие требования по контролю за передвижением по городу, включая электронные пропуска, также остаются в силе. Никакого смягчения режима самоизоляции в мае не будет.
  • Набор маска плюс перчатки в московском метро уже можно приобрести за 50 руб.

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Редакция "Капитала Страны"

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