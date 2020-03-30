В «Газпроме» снизили зарплаты руководству. Потребление российского газа падает 203 0 Экономика

Топ-менеджеры «Газпрома» выплатили себе в 2019 году вознаграждения меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует годовая отчетность компании по РСБУ, пишет РБК. В общей сложности менеджеры начислили себе 1,95 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. меньше предыдущего года. Это связано в том числе с падением спроса на российский газ в Европе и снижением цен на газовых хабах. Чтобы выполнить годовой план, «Газпром» был вынужден продавать газ своим структурам.