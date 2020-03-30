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В «Газпроме» снизили зарплаты руководству. Потребление российского газа падает
30 Марта 2020 203 0 Экономика
Топ-менеджеры «Газпрома» выплатили себе в 2019 году вознаграждения меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует годовая отчетность компании по РСБУ, пишет РБК. В общей сложности менеджеры начислили себе 1,95 млрд руб., что на 1,4 млрд руб. меньше предыдущего года. Это связано в том числе с падением спроса на российский газ в Европе и снижением цен на газовых хабах. Чтобы выполнить годовой план, «Газпром» был вынужден продавать газ своим структурам.
Годовой план и вознаграждение
- 2018 год компания под руководством Алексея Миллера закончила успешно. Вознаграждения топ-менеджерам составили 3,36 млрд руб., включая налог на доходы физических лиц, страховые взносы и оплату «услуг оздоровительного характера». Выплаты получили все, кроме государственных служащих, которые входят в совет директоров газовой монополии.
- В 2019 году глава «Газпрома» пообещал повторить успех прошлого года и продать не менее 200 млрд кубометров газа. Однако уже к середине года поставки начали падать – компания продала за первые шесть месяцев 97,7 млрд кубометров. Из-за снижения объема денежных поступлений в третьем квартале и расходов на капитальное строительство кассовый разрыв вырос до 166 млрд руб. Компания стала убыточной.
- О том, что компания столкнулась с низким спросом, в сентябре 2019 года говорил зампред правления Фамил Садыгов. Чтобы справиться с финансовым состоянием и выполнить план, «Газпром» обратился в Газпромбанк и через операции РЕПО (сделка купли-продажи с обязательным выкупом позднее) продал банку 7,6 млрд кубометров газа, что равняется 4% годового экспорта, за 65 млрд руб. (1,05 млрд долларов на тот момент). Этот объем был закачан в газовые хранилища в Европе, но пока не нашел покупателя.
Снижение цены и перекрытые потоки
- Если бы компания не продала собственному банку («Газпром» владеет напрямую 35% банка и еще 47% через пенсионный фонд «Газфонд») указанный объем, поставки газа в 2019 году сократились бы по отношению к 2018 году на 5%, или на 10,2 млрд кубометров. С помощью сделки «Газпром» почти выполнил план по экспорту – продал 199,2 млрд кубометров газа в 2019 году. Хотя по факту 4% были проданы аффилированному банку.
- Однако и рекорд 2018 года был достигнут похожим образом: за четыре дня до нового года «Газпром» реализовал 4,9 млрд кубометров своей трейдерской «дочке» Gazprom Marketing & Trading. В результате компания отчиталась о рекордном экспорте – 201,7 млрд кубометров.
- При этом в 2019 году компания оценила свою прибыль по МСФО в 21,4 млрд долларов (на 1,9 млрд долларов меньше, чем в 2018 году). В 2019 году «Газпром» продавал газ в среднем по 203 доллара за тыс. кубометров (в 2018 году – за 246 долларов). Компания ожидала полной загрузки «Силы Сибири», «Турецкого потока» и «Северного потока-2». Как известно, «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок, «Сила Сибири» закрыта на профилактические работы после запуска из-за отсутствующего спроса со стороны Китая, а «Турецкий поток» не загружается на 100%.
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