«В духе Кафки». В России завели новое дело на Уильяма Браудера

Следственный комитет России принял решение о возбуждении нового уголовного дела против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера за создание преступного сообщества. Браудера подозревают в убийстве сообщников, которые могли дать против него показания. В ближайшее время инвестор в очередной раз будет объявлен в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности.

Отравление

О возбуждении уголовного дела против Уильяма Браудера рассказал представитель Генпрокуратуры РФ государственный советник юстиции третьего класса Михаил Александров. Речь идее об убийстве сообщников Валерия Курочкина, Октая Гасанова и Сергея Коробейникова, а также других «помощников» финансиста, которые могли быть отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия».

Во время специального брифинга Александров сообщил, что расследование дела происходит по пунктам «а» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ. Перечисленные лица «с большой долей вероятности» могли быть убиты «в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания», заявил представитель прокуратуры.

Ранее была версия о том, что они так же, как и Магнитский, скончались по «естественным причинам» из-за возникших заболеваний. А с Коробейниковым вообще произошел несчастный случай. Но, как заявили в ведомстве, затем была получена информация, свидетельствующая о том, что эти смерти имели насильственный характер.

В этом деле фигурирует имя еще одной жертвы – финансиста Александра Перепеличного. Не исключено, что он тоже мог быть убит по приказу Браудера.

Аудитор Магнитский

В Генпрокуратуре отмечают, что «весьма вероятно» аудитор Сергей Магнитский, который также являлся «ближайшим сообщником» основателя Hermitage Capital, был убит именно после приказа Браудера. «Именно Браудер был более других заинтересован в смерти Сергея Магнитского, чтобы избежать разоблачения», – заявили в прокуратуре.

Данная версия подкрепляется и показаниями журналиста Олега Лурье: некоторое время он находился в одном московском СИЗО с Магнитским, смерть которого вызвала большой общественный резонанс. Так же, как и остальные сообщники Уильяма Браудера, он мог быть отравлен «диверсионными химическими веществами», которые привели к возникновению сердечно-печеночной недостаточности.

Международный розыск

Особенность названной статьи состоит в том, что она подпадает под действие конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. То есть, в ближайшее время Уильям Браудер в качестве подозреваемого будет объявлен в международный розыск. В итоге его должны будут задержать, а затем выдать России.

«Возможность выдачи эта конвенция предусматривает даже в тех случаях, когда между странами, которые решают вопрос об экстрадиции, отсутствует двусторонний договор о выдаче», – отметил советник генпрокурора Николай Атмоньев.

Кроме этого, стали известны и некоторые подробности дела. Так, например, уже известны компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии, а также других государств, с помощью которых с учетом интересов Браудера происходило перечисление и обналичивание огромных сумм, размер которых составлял десятки и сотни миллионов долларов США.

Реакция Браудера

Уильям Браудер уже прокомментировал сообщения, связанные с возбуждением против него очередного уголовного дела в России. Он попытался связать эту информацию против себя с так называемым «актом Магнитского».

В своем твиттере беглый финансист написал следующее: «Накануне решения Интерпола, будет ли российский представитель президентом Интерпола, офис российской прокуратуры проводит большую пресс-конференцию обо мне и каким образом они намерены преследовать меня по всему миру. Я действительно задел за живое с актом Магнитского».

Кроме этого, Браудер считает, что заявления о причастности к смерти Магнитского имеют отношение к предложению Гааги ввести «расширенный акт Магнитского» в Евросоюзе – Нидерланды должны представить его странам-участникам союза. «Прямо перед этим, российское правительство обвинило меня в убийстве Сергея Магнитского. В духе Кафки, как минимум», – заключил Браудер.