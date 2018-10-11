В чем секрет финансовой пирамиды «Кэшбери» и почему власти не могут ее прикрыть

«Кэшбери» – самый вирусный проект за всю историю существования пирамид. По масштабности он сравним лишь с МММ 2011 года. По статистике Яндекс.Вордстата, количество запросов о финансовой пирамиде в месяц достигает полумиллиона, тогда как крупные инвестиционные компании прошлых лет – такие как «Квестра» или «Фруит Моней» – едва набирали по 100 тыс. Платформами для раскрутки стали соцсети и YouTube. Рекламой занимаются звезды: Бузова, Басков, Чехова и Меладзе.

Что такое «Кэшбери»

Под известным в России брендом больше года работает финансово-инвестиционный холдинг. В группу входят отечественные и зарубежные компании, обещающие клиентам годовые сверхдоходы от вложений. По экспертным оценкам, в нее вложили деньги десятки тысяч граждан. Один из лидеров ресурса микрозаймов – Артур Варданян в августе этого года зарегистрировал компанию под брендом Cashbery International в Лондоне с уставным капиталом 1 млрд фунтов «для обеспечения личных расходов».

Принципы компании и «инвестиционные механизмы»

Стратегия «Кэшбери» построена на базовых принципах сетевого маркентинга, философия и миссия – на доверии, удовлетворении интересов вкладчиков и ориентированы «на благо простых людей». Каждый зарегистрированный на сервисе может поучаствовать в микрокредитовании физических лиц, бизнеса, давать деньги под залог, получать бонусы. Если коротко, инвестиционный сервис объединяет людей, желающих давать взаймы друг другу деньги и зарабатывать на процентах.

600% годовых – такая прибыль, на фоне банковских среднестатистических 6–7% по рублевым депозитам, привлекает всех желающих быстро поправить материальное положение. Люди, не имеющие представления о принципах работы кредитных организаций, верят обещаниям и ждут прибыли с инвестиций. Директор департамента ЦБ РФ Валерий Лях, занимающийся расследованием деятельности сомнительных коммерческих проектов, предупреждает о грозящем риске потерять личные сбережения.

Доверять или проверять

К началу октября 2018 года ЦБ подтвердил, что вкладчики России и СНГ доверили финансовой организации 1 млрд руб., и вклады продолжают поступать. Официально пострадавших пока нет. После 400 дней люди надеются получить вклады вместе с процентами. По истечении заявленного срока станет ясно, какие цели на самом деле преследует холдинг.

После регистрации каждый клиент может прослушать видеообращение Артура Варданяна – одного из учредителя структуры. Он объясняет, почему вклады через сайт не принимают. Из-за многочисленных вкладов холдинг не может осуществлять «разные инвестиционные механизмы», вызывающих ряд вопросов у ЦБ.

Вкладывать средства можно через менеджеров в группе «Кэшбери» в соцсетях. Деньги принимаются в личном кабинете или через электронные платежные системы «дропов», либо выводят через банковские карты «дропов».

Схема мошенничества

По закону МФО средства для займов от физлиц должны составлять менее 1,5 млрд руб. Холдинг придумал схему, не вызывающую юридических претензий. Финансы привлекает офшорная компании CASHBERY LIMITED через «Кэшбери», выступающей в роли посредника. На ресурсе имеется документ об ответственности между компаниями, но без соответствующих подписей. Следовательно, он не законный. В публичной оферте в п. 2.5 написано, что администрация не несет ответственности перед пользователями сайта, и не имеет перед ними обязательств.

Что общего между МММ и «Кэшбери»

Если провести параллель с деятельностью МММ Мавроди последних лет, принцип организации пирамиды ничем не отличается. Участники разбиты на крупные и мелкие подразделения во главе с руководителями разных рангов.

Менеджер 1 уровня обязан собрать 150 тыс. руб. Он вкладывает 10 тыс. личных сбережений, 75 тыс. взимает с крупного инвестора, остальные собирает мелкими взносами, за что получает 5 тыс. Менеджер 5 уровня обязан найти инвесторов на миллион. Личный вклад составляет 100 тыс., взнос основного «партнера» – полмиллиона. Размер премии равен 15 тыс. Менеджер самого высокого, 25-го уровня инвестирует личных 7 млн руб., находит 8 крупных вкладчиков, готовых вложить 160 -420 млн и зарабатывает на этом 22 млн.

Почему сервис микрозаймов не могут закрыть по закону

Офисы «Кэшбери» расположены от Москвы до Магадана. Поскольку все хайп-проекты разоблачают, не исключено, что компанию на территории страны аннулируют раньше, чем граждане получат прибыль. Стараниями властей летом этого года был закрыт масштабный проект StartCom, который агрессивно рекламировали звезды шоу-бизнеса и блоггеры.

Возможно, что вопрос решится до 2019 года, но пока особо предъявить компании нечего. В конце сентября ЦБ передал досье на холдинг Генеральному прокурору, сославшись на факт, что компания привлекает рубли и криптовалюту без «признаков экономической деятельности». На компанию в Ростове-на-Дону подан иск о блокировке сайте cashbery.com, зарегистрированный в США. Прокуратора сослалась на отсутствие лицензии, дающей право работать на финансовом рынке. В администрации компании этот факт отвергают и ссылаются на то, что официального уведомления они не получали.

Пока банк не может приостановить деятельность по 2 причинам:

Она не выдавала разрешительный документ, поэтому отозвать его не может. Исков от обманутых вкладчиков не поступало, так как срок возврата денег еще не настал.

Однако Cashbery предстоит документально доказать, что она инвестирует займы в МФО/МКК законно. Центробанк исключил ее из списка микрофинансовых организаций. Сегодня посредническая платформа имеет статус микрокредитной организации, и у нее нет права привлекать вклады сторонних лиц.

Чего ожидать инвесторам

Ни одна из пирамид за всю историю существования не возвращала вклады полностью. Доход получают участники структуры на первом этапе. У тех, кто вложился позже, нет шанса приумножить капитал и вернуть всю сумму. Эксперт по финансам Д. Золотов заявил, что «у нее нет инструментов, приносящих высокую доходность».

Вкладчикам остается надеяться на совесть учредителей, меры правоохранительных органов и заранее смириться с убытком. Юристы объясняют, что люди могут рассчитывать на частичную компенсацию, которую выплачивает Федеральный фонд по защите прав инвесторов. И только в случае, если «Кэшбери» признают пирамидой и внесут в соответствующий список, что случается не всегда. При занесении компании в реестр люди смогут получить по 25 тыс. руб. после того, как суд их признает потерпевшими.