«В ближайшие две недели». Откажется ли Россия от доллара США?

В качестве ответа на антироссийские санкции Москва в официальном порядке планирует отказаться от доллара в процессе внешнеторговых расчетов. То, о чем ранее говорил президент России и ряд чиновников. Однако, как пишут СМИ, ссылаясь на свои источники, глобальной революции, скорее всего, не произойдет. Переходить на национальную валюту планируется постепенно.

План Костина

О подготовке российским правительством плана по дедолларизации российской экономики пишет The Bell, ссылаясь на свои источники. Издание утверждает, что соответствующий документ должен быть утвержден в ближайшие две недели.

Как сообщается, в основу документа лягут предложения, ранее внесенные главой ВТБ Андреем Костиным. Так, по его замыслу, речь идет о переходе на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, переводе холдингов в российскую юрисдикцию, а также создании российского депозитария для размещения еврооблигаций и лицензировании всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

В минувший вторник, как отмечает Газета.ру, Костин сообщал, что глава РФ Владимир Путин в целом поддержал его предложения. Вместе с этим он подчеркнул, что у его плана – долгосрочный характер. То есть об одномоментном отказе от американской валюты речи не идет.

«Этот план абсолютно долгосрочный, и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение», – заявил глава ВТБ.

Говоря о сроках, Костин уточнил, что весь процесс может занять минимум пять лет.

«Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», – заключил Костин.

Идея Путина

Владимир Путин еще до Костина говорил о необходимости снизить роль доллара в экономике России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но вы знаете, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место», – отмечал официальный представитель Кремля.

К слову говоря, о необходимости отказаться от долларовых расчетов президент России говорил и во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», – заявил Путин.

Планы по дедолларизации до этого уже нашли поддержку и в финансово-экономическом блоке правительства.

«Снижение роли доллара по разным направлениям – это то, что активно происходит, и многие предложения Андрея Леонидовича (Костина) я полностью поддерживаю», – заявил министр экономического развития Максим Орешкин.

Минфин одобряет

В Министерстве финансов поддержали план Андрея Костина. Об этом завил заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», – подчеркнул чиновник.

Моисеев также уточнил, что расчеты между третьими странами надо проводить в национальных валютах, а расчеты в зарубежной валюте между российскими организациями нужно свести до минимума.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в России уже идет работа, направленная на переход на расчеты в национальных валютах. В этом процессе, подчеркнул министр, участвуют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки и Африки.