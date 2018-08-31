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Пенсионная реформа

«В ближайшие дни вы встретитесь с Путиным». Что мы узнали из обнародованных разговоров Ельцина и Клинтона

31 Августа 2018 1189 2 Тренды Политика
«В ближайшие дни вы встретитесь с Путиным». Что мы узнали из обнародованных разговоров Ельцина и Клинтона

На сайте Президентской библиотеки Билла Клинтона были обнародованы расшифровки более тысячи переговоров, связанных с Россией в 90-х годах. В том числе и беседы экс-президента США с первым российским президентом Борисом Ельциным в период с апреля 1996 по январь 1999 года. Ранее эти записи не публиковались. В одном из документов приводится диалог, датированный 8 сентября 1999 года, в котором Ельцин сообщает Клинтону, что выбрал своим преемником Владимира Путина.

«Наконец, я наткнулся…»

В стенограмме от 8 сентября 1999 года Ельцин заочно знакомит Клинтона со своим преемником Владимиром Путиным. «Вскоре, в ближайшие дни, вы встретитесь с Путиным», – сообщил Ельцин Клинтону. «Пока же я хотел бы рассказать вам о нем, чтобы вы знали, какой он человек», – сказал Ельцин. После этого первый президент России рассказывает о том, что ему нужно было много времени, чтобы понять, кто может возглавить Россию в 2000 году.

«Наконец, я наткнулся на него, на Путина, и изучил его биографию, его интересы, его знакомых и т.д. и т.п. Я понял, что он надежный человек, хорошо разбирается в том, что находится в его сфере ответственности. В то же время он обстоятельный и сильный, очень общительный и может легко входить в контакт с потенциальными партнерами», – заверил Ельцин.

Затем он выразил уверенность, что Клинтон оценит Путина как «высококвалифицированного партнера». «Я глубоко убежден, что его поддержат как кандидата в 2000 году. Мы над этим работаем», – сказал Ельцин. В этом же диалоге уже Клинтон сообщает, что до этого у него с Путиным были хорошие контакты, и он с нетерпением ждет встречи с ним. Не исключено, что речь шла о форуме Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Окленде, который состоялся 12 сентября 1999 года, где и произошла встреча Клинтона с Путиным.

«Он демократ и знает Запад»

Еще одна стенограмма датирована 19 ноября 1999 года. В этом разговоре Клинтон снова возвращается к вопросу преемника и задет Ельцину прямой вопрос, кто победит на выборах. В ответ он слышит следующее: «Конечно, Путин… Он будет преемником. Он демократ и знает Запад…» На что Клинтон сказал: «Он очень умен».

Затем Борис Ельцин снова награждает своего будущего преемника положительными характеристиками: «Он сильный. У него есть внутренний стержень. Он силен внутренне. И я сделаю все возможное для его победы – законным путем, разумеется. И он победит. Вы будете вести дела вместе. Он продолжит линию Ельцина, ориентированную на демократию и расширение контактов России. У него есть энергия и мозги, чтобы добиться успехов в этом».

«Хороший партнер для Путина»

В августе 1999 года Борис Ельцин выступил с телеобращением, сообщив, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина, после чего обратился в Государственную думу с просьбой утвердить Владимира Путина на посту председателя правительства. Ельцин заявил, что он видит Путина своим преемником, который сможет «консолидировать общество». После чего Путин в самые короткие сроки получил пост первого зампредседателя правительства РФ и врио главы Кабмина.

31 декабря Борис Ельцин официально объявил о своей отставке. В этот день (в Вашингтоне было 9 вечера) он пообщался с Клинтоном по телефону, заявив, что будет помогать Путину освоиться на международной арене, и с этой целью будет его сопровождающим в поездках. Первый президент России снова повторил, что Путин – это демократ, а также сильный и умный человек широкой души. В заключение беседы уже Клинтон дал Ельцину обещание, что станет «хорошим партнером для Путина».

После этого Путин стал и.о. президента России. А уже 26 марта он одержал победу в первом туре президентских выборов, набрав 52,94% голосов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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02:46, 01.09 0 0
Длинный нос:

Виноваты те, кто пытается сделать фантастическую ставку на то, что Россия что-то из себя представляет. За этим следуют катастрофы и оглушительные оплеухи.

18:22, 31.08 0 0
Аркадий Оксанов:

Так кто же виноват во всём? Ельцин, который посчитал Путина демократом, и продал это Клинтону; или Клинтон, который не поинтересовался досье в ЦРУ на Путина, не посоветовался со специалитастами по России, и дал "ляпу"? Это был не первый ляп Клинтона: в Октябре 1993-го года он помогал Ельцину победить российскую Конституцию, в 1996 году вообще посадил Ельцина на российский трон. Это случайность? Или Клинтон и был тем самым "русским кротом", который успешно работал на Россию? Кое-что это подтверждает: например, продажа США по дешёвке начинки от ЯО, потом "урановая сделка". США следовало бы покопаться у себя, как получилост так, что США поддержали в Беловежье Ельцина, явно чекистский проект, предали демократа Горбачёва, потом придумали такие "реформы для России", в которых не было ничего от современной рыночной экономики. И даже советовали разбросать ваучеры с самолёта. В мире всё "просто так", или "ошиблись" не бывает. Оксанов

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