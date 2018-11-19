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В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника

19 Ноября 2018 102 0 Тренды События и факты
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника

На 30% может вырасти стоимость колбасных изделий, сосисек, бекона и других продуктов переработки красного мяса, пишут «Известия». Это произойдет, если правительство введет акциз на перечисленные продукты, который может составить 160 руб. за килограмм. С данной инициативой выступил экспертный совет при правительстве. По словам экспертов, доказана связь употребления переработанных мясопродуктов с развитием рака, также растет риск получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет второго типа. Вырученные от повышения цен средства предлагается направить на отмену или снижение НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло.

«Роснефть» планирует возобновление торгов своим моторным топливом с сегодняшнего дня. «Коммерсант» напоминает, что с 15 ноября компания полностью прекратила продажу моторного топлива на бирже. Такой шаг вызвал рост цен на рынке на 1,5-3%. В «Роснефти» пояснили, что компания «не собирается поддерживать маржу трейдеров, работающих на бирже». Однако после встречи вице-премьера Дмитрия Козака и главы «Роснефти» Игоря Сечина, позиция «Роснефти» изменилась, и она вернется на биржу.

До 26 тыс. руб. возрастет с 1 января 2019 года максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, передает ТАСС. Более 301 тыс. руб. составит максимальный размер пособия по беременности и родам за время положенного отпуска.

Китай в целом завершил создание глобальной навигационной системы Beidou. В настоящий момент в ее состав входят 43 спутника. С конца этого года Китай планирует предоставлять навигационные услуги регионам проекта «Один пояс, один путь». К 2020 году такие услуги будут предоставляться по всему миру, передает РИА Новости.

«Газпром» успешно завершил новое размещение евробондов с погашением в 2024 году. Объем выпуска составил 1 млрд евро, доходность – 2,95%. Этот выпуск стал для «Газпрома» уже третьим с доходностью ниже 3%. По мнению экспертов, это должно стать ориентиром для всех российских компаний – заемщиков, сообщает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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