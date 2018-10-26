Успеть до первого ноября. Что будет, если не получить новый полис ОМС в срок

Россиянам напоминают: в срок до 1 ноября они могут обменять полис ОМС старого образца на новый. Это необходимо для того, чтобы медицинские услуги можно было получить в любом регионе, независимо от того, где находится место страхования. Обладателям полисов старого образца в экстренной помощи отказано, конечно же, не будет. Однако не исключено, что сложности могут появиться в случаях, когда угрозы для здоровья нет.

Получать не торопятся

Получить полис обязательного медицинского страхования нового образца россияне могут не позднее 1 ноября. Затем получение «новых» полисов будет возобновлено только с 1 января 2019 года.

«Напомним, что сменить страховую компанию можно не чаще одного раза в год, за исключением случаев переезда в другой регион», – напоминает официальный сайт московского фонда ОМС.

На сегодняшний день, несмотря на то, что новый формат полиса действует в России с 2011 года, жители страны не особо спешат производить замену старых полисов. Например, в российской столице из 12,3 млн застрахованных по ОМС меньше половины (5,8 млн человек) используют новые полисы, остальные (около 6,5 млн) приходят в медицинские учреждения со «старым» полисом.

Для чего нужен единый полис

Введение единого полиса необходимо для того, чтобы не возникла путаница, если россиянин обращается в поликлинику или больницу не по месту страхования, объясняет директор МГФОМС Владимир Зеленский.

Эксперт поясняет, что сегодня между российскими субъектами существует рабочая система взаиморасчетов по оплате медицинской помощи, которая была получена за пределами региона, где был застрахован пациент.

«Кассир магазина не в состоянии знать, как выглядят все валюты мира. Так и в ОМС, медицинская организация не может помнить, как выглядят старые полисы ОМС 86 регионов России, поэтому я бы рекомендовал всем владельцам старых полисов их поменять», – цитирует Газета.ру Владимира Зеленского.

Вместе с этим, как гласит российский закон, у лечебного учреждения нет права отказать больному в экстренной помощи и в госпитализации, если у него полис старого образца.

Получить новые медицинские полисы можно в страховых компаниях, которые работают с ОМС и в поликлиниках, где есть страховые представители. Есть еще один способ: обратиться в многофункциональный центр «Мои документы».

Планы правительства

В мае 2018 года министр здравоохранения Вероника Скворцова выступила с заявлением о том, что Минздрав планирует изменить систему обязательного медицинского страхования. Чиновница пояснила, что существующую систему ОМС необходимо сделать более централизованной и подконтрольной Федеральному фонду ОМС. Это, по ее словам, поможет избежать искажений в территориальных программах госгарантий. На сегодняшний день территориальные фонды ОМС контролируют главы департаментов и региональных министерств здравоохранения.

«В наших планах поставить вопрос о вертикализации системы ОМС, преобразовании системы территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения федерального фонда ОМС, и введение правила «двух ключей», – сообщила Вероника Скворцова во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр здравоохранения убеждена, что благодаря централизации ОМС в России появится возможность создать единую качественную и доступную систему предоставления медицинских услуг.