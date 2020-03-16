Юрий Гагарин. Знаете, каким он парнем был?

В преддверии Международного дня космонавтики «Капитал страны» открывает статей о достижениях советских и российских космонавтов. Многие из них уже ушли из жизни. Но не зря говорят - легенды не умирают. Мы напомним о поворотах в судьбах «живых легенд» российской космонавтики. И, конечно же, начнем в первого человека в космосе.

12 апреля 1961 года на космическом корабле «Восход-1» первый космонавт СССР и мира Юрий Гагарин совершил первый полет в космос, облетев земной шар.

Его первые 108 минут в космосе стал началом новой, космической эры человечества.

А также отправной точкой космической программы Советского Союза и началом «космической гонки» с США.

А ведь Юрий Гагарин мог и не стать космонавтом.

Родился он в простой крестьянской семье 9 марта 1934 года в деревне Клушино Смоленской области, где впоследствии был открыт Дом-музей легендарного космонавта. С помощью дяди Юрий смог попасть в Люберецкое ремесленное училище N 10 и окончил его по специальности формовщик-литейщик, после чего поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение.

Случай привел Гагарина в Саратовский аэроклуб ДОСААФ СССР, где он добился невероятных успехов.

Уже через год совершил свой первый полет на учебно-тренировочном самолете ЯК-18. Это позволило Юрию после призыва в армию попасть в первое Чкаловское военное авиационное училище летчиков имени К. Е. Ворошилова в Оренбурге.

Училище он окончил с отличием.

Студент Гагарин имел самые высокие баллы по всем преподаваемым дисциплинам. Но никак не мог освоить грамотную посадку самолета - машина раз за разом "клевала носом". Его чуть было не отчислили.

К счастью, начальник училища понял, в чем заключается проблема студента. Рост Юрия Гагарина всего 157 сантиметров. Это и мешало ему чисто выполнить задание, ведь из-за низкорослости летчика меняется угол обзора и снижается чувство земли. Проблему решила толстая подкладка на кресле пилота.

После окончания училища он продолжил службу в одной из авиационных частей Северного флота в Заполярье.

Сюда он направился с молодой женой Валентиной и здесь 17 апреля 1959 года родилась их первая дочь Елена. Вторая дочь Галина родилась за месяц до его космического полета - 7 марта 1961 года

Гагарин имел квалификацию «военный лётчик 3-го класса» и воинское звание старший лейтенант. Когда было объявлено о начале набора первого отряда космонавтов, Юрий Гагарин подал рапорт о зачислении его в группу кандидатов для отбора. Рапорт был подан 9 декабря 1959 года, а уже через неделю Юрий был в Москве, где проходил специальную медицинскую комиссию, которая признала его годным для полетов в космос.

Началась космическая подготовка. Гагарин тренировался в составе приоритетной группы кандидатов из шести человек, а после прохождения экзаменационных испытаний Юрий Гагарин был назначен командиром первого сформированного отряда космонавтов и в конце концов - выбран тем человеком, которому предстоит совершить первый полет в космос.

Руководство космической программы СССР спешило, ведь существовали данные о том, что Соединенные штаты собираются отправить американского астронавта в космос 20 апреля 1961 года. И нужно было во что бы то ни стало их опередить.

Первый полет был назначен на 12 апреля. Из-за спешки, конструкторам "Востока-1" пришлось отказаться от установки некоторых систем - на корабле не было системы аварийного спасения на старте и системы мягкой посадки корабля, а также дублирующей тормозной установки.

Поэтому было важно вывести "Восток-1" на расчетную низкую 180—200-километровую орбиту для того, чтобы в течение 10 суток корабль при необходимости смог естественным образом сойти с нее вследствие торможения о верхние слои атмосферы, и благополучно вернуться на Землю. И система жизнеобеспечения космонавта была рассчитана именно на эти 10 суток.

12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур стартовал космический корабль «Восток» с первым пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным (позывной "Кедр") на борту.

Он сказал: "Поехали!" И подъем ракеты проходил в штатном режиме. Но на завершающем этапе отказала система радиоуправления, в результате чего корабль поднялся выше расчетной орбиты на 100 км. Покинуть такую орбиту с помощью естественного торможения корабль мог лишь через 20-50 дней, в течение которых космонавт, конечно, не выжил бы.

Риск был смертельным.

Но находясь на орбите, Юрий Гагарин проводил простейшие эксперименты: ел, пил, писал простым карандашом, и записывал свои ощущения на магнитофон. Никто в мире не знал, как поведет себя человек, находясь в космическом пространстве, как отреагирует психика космонавта.

Разработчики корабля позаботились о том, чтобы заблокировать доступ к ручному управлению.

Его можно было включить только после того, как космонавт решит математическую задачу, спрятанную в специальном конверте. Ответ на нее был кодом для разблокировки панели ручного управления.

Руководство СССР решило держать сам факт первого полета человека в космос в режиме секретности, поэтому предварительно он не освещался СМИ.

Все известные кадры сделаны уже после возвращения Гагарина, который специально повторил все, что было сделано в день полета.

108 минуты, проведенные на орбите, принесли Гагарину мировую славу. Через месяц после возвращения на Землю, первый космонавт поехал в заграничную поездку с "Миссией мира", в ходе которой посетил Чехословакию, Финляндию, Англию, Болгарию и Египет. А в дальнейшем побывал в общей сложности в 30 странах мира.

В дальнейшем Гагарин окончил Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, работал в Центре подготовки космонавтов.

Он готовился к еще одному полету в космос - уже на космическом корабле "Союз".

Был назначен дублером Владимира Михайловича Комарова, который совершил первый полет на новом корабле. Из-за неисправности солнечной батареи полет пришлось прервать досрочно и он закончился гибелью космонавта из-за неполадок парашютной системы.

С большой долей вероятности в этот полет мог отправиться Гагарин - если бы был жив Сергей Павлович Королев, обещавший Юрию полет на новом корабле.

Последующие годы были непростыми для космонавта.

Но несмотря на занятость, Гагарин находил время и для семьи.Он нежно любил дочерей, назвал из "прилипалы" и "болтушки-хохотушки" и каждое утро делал с ними зарядку. Его любимыми хобби были катание на водных лыжах и коллекционирование кактусов.

27 марта 1968 года во Владимирской области при испытаниях МиГа-15 советский летчик-космонавт Юрий Гагарин трагически погиб.

Урну с его прахом захоронили в Кремлёвской стене со всеми причитающимися воинскими почестями.

Отчет о его гибели состоял из 29 томов и имел гриф "совершенно секретно". А официальные выводы комиссии сводились к следующему:

"Экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки совершил резкий маневр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полёт самолет столкнулся с землёй, и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил".

Юрий Гагарин остается самым титулованным космонавтом, имя которого навсегда вписано в мировую историю.

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