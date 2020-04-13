«Унизительная и тяжелая сделка». Что выиграла и потеряла Россия от соглашения ОПЕК+ 726 0 Экономика

С рассвета пятницы до заката воскресенья 23 страны нефтяного картеля ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти) вели переговоры о сокращении нефти. Поздно вечером 12 апреля нефтедобывающие государства достигли исторического соглашения и обязались убрать с мирового рынка нефти лишние 9,7 млн баррелей. Из них на Россию придется 2,8 млн, что отбросит страну по объему добычи сырья в 1990-е годы и, вероятно, приведет к большим потерям. Впрочем, мировые энергетические рынки сделка не впечатлила – июньские фьючерсы нефти марки Brent на новостях о соглашении краткосрочно подскочили до 33 долларов за баррель, но тут же опустились до 31 доллара. Рекордного сокращения оказалось недостаточно, а избыток предложения нефти на фоне пандемии коронавируса почти в три раза превосходит заявленный объем ограничения добычи.