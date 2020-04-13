«Унизительная и тяжелая сделка». Что выиграла и потеряла Россия от соглашения ОПЕК+
С рассвета пятницы до заката воскресенья 23 страны нефтяного картеля ОПЕК+ (Организация стран – экспортеров нефти) вели переговоры о сокращении нефти. Поздно вечером 12 апреля нефтедобывающие государства достигли исторического соглашения и обязались убрать с мирового рынка нефти лишние 9,7 млн баррелей. Из них на Россию придется 2,8 млн, что отбросит страну по объему добычи сырья в 1990-е годы и, вероятно, приведет к большим потерям. Впрочем, мировые энергетические рынки сделка не впечатлила – июньские фьючерсы нефти марки Brent на новостях о соглашении краткосрочно подскочили до 33 долларов за баррель, но тут же опустились до 31 доллара. Рекордного сокращения оказалось недостаточно, а избыток предложения нефти на фоне пандемии коронавируса почти в три раза превосходит заявленный объем ограничения добычи.
Меньше 10% от мировой добычи
- На переговоры страны ОПЕК+ выходили со следующей установкой: избыток нефти на мировом рынке, по словам генерального секретаря картеля Мохаммада Сануси Баркиндо, составляет около 14,7 млн баррелей в сутки. Если не убрать лишние баррели сейчас, то мировые хранилища будут заполнены до начала лета. Задачей переговоров стала договоренность о взаимных уступках со стороны 23 стран ОПЕК+ и других нефтедобывающих государств.
- В действительности оценка избыточного предложения разнилась даже среди министров энергетики стран ОПЕК+. Так, по словам министра энергетики России Александра Новака, три года назад в мире было лишних 3 млн баррелей в сутки, а сейчас – 20 млн. По оценке же авторитетного агентства Rystad Energy AS, спрос на сырую нефть в ближайшее время упадет на 27 млн баррелей в день. Поскольку в мире добывается и продается 100 млн баррелей ежедневно, то легко подсчитать, что выпадет 27% от нормального объема. Причина на поверхности – пандемия коронавируса, поразившая более 80% мирового ВВП.
- Согласно пессимистичным прогнозам трейдерской компании Trafigura Group, мир столкнется с падением спроса на нефть на 35 млн в день. Поэтому еще до объявления сделки ОПЕК+ специализированный сайт oilprice.com отметил, что заявленные 10 млн баррелей, которые страны хотят убрать с рынка, слишком небольшой объем для восстановления баланса. Котировки, писали аналитики сайта, упадут до 20 долларов за баррель. Тем временем источники в Белом доме сообщали, что президент США Дональд Трамп опасался – если не будет договоренности, цены провалятся до уровня 16 долларов за баррель. В воскресенье, 12 апреля, Трамп оказывал давление на стороны переговоров, а после новости о сделке поблагодарил президента России Владимира Путина и других участников.
- Финальный вариант общей сделки разочаровал рынки – вместо ранее заявленных 10 млн баррелей нефтяные державы договорились ограничить добычу на 9,7 млн баррелей. Все из-за Мексики, которая отказалась снизить добычу на 400 тыс. баррелей. Страна и без этого добывает небольшой объем и много лет борется с его падением. Поэтому Мексика взяла на себя обязательство урезать добычу на 100 тыс. баррелей в сутки, а США на словах согласились добавить к собственному сокращению еще 300 тыс. за Мексику.
- Таким образом, по новому договору совокупное снижение нефтедобычи в мае и июне 2019 года составит 9,7 млн баррелей в сутки, в июле – декабре – 8 млн баррелей, а в январе 2021 – апреле 2022 года – 6 млн баррелей.
Жертвы России
- На самое большое сокращение пошли Россия и Саудовская Аравия – паритетно на 2,8 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн, или на 23%. По словам министра энергетики России Александра Новака, реальное снижение не превысит 1,9 млн баррелей, поскольку из 11,3 млн баррелей в сутки 7-8% – это газовый конденсат, который можно не считать.
- Порядка 38% добычи в России обеспечивает «Роснефть», которой придется пропорционально урезать добычу на 730 тыс. баррелей. На ЛУКОЙЛ придется 280 тысяч баррелей, на «Сургутнефтегаз» – около 200 тыс., а на «Газпром нефть» и «Татнефть» – 130 и 100 тыс. баррелей соответственно. В целом добыча в 2020 году сократится на 12,5%, до 490 млн тонн, в 2021 году она упадет еще на 3,5%, до 473 млн тонн.
- По словам аналитика RusEnergy Михаила Крутихина, из большинства российских скважин нефть добывают механическим способом. «Фонтанный способ» добычи, когда нефть идет под давлением на поверхность, отмечается только на 2% скважин. Поэтому российским нефтяникам придется отключить насосы и остановить качалки. «Если это оборудование простоит, как запланировано, два месяца, для его повторного запуска фактически нужно будет провести капитальный ремонт скважины, это огромные затраты», – предупреждает эксперт.
- По словам совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, соглашение с ОПЕК было необходимо, но у него есть как позитивные, так и негативные стороны. Федун сравнил договор с Брестским миром – «когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой». Если бы не было сделки с ОПЕК, то в течение 40-45 дней все мировые нефтехранилища были бы полностью «залиты», отметил Федун. Соглашение поможет поддержать нефтяные цены на уровне 30-40 долларов во время пандемии коронавируса. Россия же сможет выручать за нефть 70-80 млн долларов в день.
- Страны G20 официально отказались подключиться к сделке нефтяного картеля и России. Но поскольку 9,7 млн баррелей в сутки явно недостаточно для балансировки мирового энергетического рынка, прозвучали заявления, что экспортеры нефти из G20 (среди них США, Бразилия и Канада) добровольно ограничат добычу еще на 3,7 млн баррелей.
- Саудовская Аравия и Кувейт, в свою очередь, без каких-либо обязательств сказали о дополнительном сокращении собственной добычи еще на 2 млн баррелей. Всего получается 17,4 млн баррелей, что много, но все равно почти на 10 млн баррелей в сутки меньше, чем реальный избыток. Поэтому у нефтяной отрасли пока только одна надежда – на скорейший спад пандемии коронавируса и восстановление глобальной экономики.
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