«Умная система» в режиме изоляции. Слежка за россиянами может стать тотальной? 459 0 Политика

Власти Москвы ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Чиновники обещают следить за жителями столицы с помощью приложения «Социальный мониторинг», камер видеонаблюдения, которых в городе 140 тыс. и банковских транзакций. Власти претендуют на тотальный контроль и разрабатывают «умную систему» наблюдения. Однако к этой системе у экспертов и общественности много вопросов – от соблюдения конституционных прав граждан до безопасности персональных данных.