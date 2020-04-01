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«Умная система» в режиме изоляции. Слежка за россиянами может стать тотальной?
1 Апреля 2020 459 0 Политика
Власти Москвы ужесточают контроль за соблюдением режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Чиновники обещают следить за жителями столицы с помощью приложения «Социальный мониторинг», камер видеонаблюдения, которых в городе 140 тыс. и банковских транзакций. Власти претендуют на тотальный контроль и разрабатывают «умную систему» наблюдения. Однако к этой системе у экспертов и общественности много вопросов – от соблюдения конституционных прав граждан до безопасности персональных данных.
«Социальный мониторинг»
- Приложение «Социальный мониторинг» от московских властей появилось в Google Play 31 марта. По некоторым данным, его стоимость составила 180 млн руб. За его разработку отвечала компания, которая ранее выпускала детские смарт-часы с gps-трекером для наблюдения за перемещением ребенка. Приложение требует доступ ко всей информации на телефоне пользователя: GPS, местоположение, камера, доступ к звонкам и личным данным, а также к настройкам.
- Эксперты, успевшие изучить принцип работы приложения, отметили, что оно собирает информацию и передает ее в открытом виде без шифрования на сервер identix.one в Эстонию, а также в Германию. Там данные проходят аналитическую обработку и возвращаются в Россию.
- То же самое происходит из системой распознавания лиц, софт для которой разработан эстонской компанией. В Москве, по словам руководителя Агентства кибербезопасности Евгения Лифшица, порядка 150 тыс. камер, большинство из которых работают на распознавание лиц.
- Помимо прочего в QR-код, который московские власти собираются «присваивать» москвичам, попадает идентификаторы электронных устройств – MAC и IMEI. На сайте mos.ru, где можно получить код, нет шифрования данных, которое бы защитило личную информацию от утечек.
- На сегодняшний день в России действует ряд законов, обобщенно названный «пакет Яровой», который прямо запрещает передачу персональных данных россиян другим странам. Вся информация должна храниться на серверах в России. Это требование Роскомнадзор предъявил всем крупным социальным сетям и сервисам.
- Руководитель Департамента информационных технологий и министр правительства Москвы Эдуард Лысенко в эфире «Эхо Москвы» опроверг, что персональные данные будут передавать за границу. По его словам, приложение не будет обязательным для всех, но «будет предлагаться» тем, кто заражен коронавирусом и остался дома. Всем, кто откажется устанавливать программу на свой телефон, власти обещают выдать временный.
Геоданные и платежные системы
- Еще одна идея московских властей – следить за передвижениями граждан по транзакциям с использованием банковских карточек. Финансовые организации, как показал опрос РБК, скептически отнеслись к этой идее.
- Власти Москвы рассчитывают, по данным «Коммерсанта», фиксировать нарушения через информацию о платежах вне своего района. В банках считают, что для этого понадобится слаженная работа торговых точек и доступ к геолокации на смартфонах. Стоимость проекта составит 100 млн руб.
- Если человек отключит геолокацию на телефоне, вся эта дорогостоящая система просто не сработает. Другой вопрос – оплаты через терминалы курьеров, которые перемещаются по городу, да и сами торговые точки могут менять местоположение.
- Более того, информация о транзакциях по банковским картам защищена банковской тайной, напоминает юрист Forward Legal Вероника Решетникова. Сведения о транзакциях могут в особом порядке передаваться судам и судебным приставам. Для соблюдения законности подобной меры московским властям потребуется федеральный закон.
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