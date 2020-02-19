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Украли 6,5 млрд, вернули 1 млрд. Как мошенники воруют с карт россиян
19 Февраля 2020 1530 0 Экономика
В 2019 году злоумышленники украли с банковских карт россиян почти 6,5 млрд руб. Но банки вернули только 15%, или каждый седьмой рубль, который был переведен без согласия держателя карты. Кредитные организации оправдываются тем, что держатели карт сами выдали свои данные мошенникам. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТ Центробанка, на который ссылаются РБК и «Известия».
«Социальная инженерия»
- Методы «социальной инженерии» в Центробанке называют основными при краже средств с банковских карточек россиян. В ее основе, отмечают эксперты, лежит использование доверия клиента для совершения трансакции. В 2019 году 69% операций по списанию средств без согласия держателя карты были проведены именно за счет «инженерии» (про оставшийся 31% в отчете сказано только «иные способы» – кража данных банковских карт при физическом контакте, в том числе с помощью скиммера в банкомате).
- Мошенники списывают деньги чаще всего через мобильное приложение или интернет-банк (89,9% от всех списаний). Также популярны несанкционированные операции по оплате товаров и услуг в интернете. Платежные карты без согласия клиента используют не так часто, но все же от метода не отказываются (22,4%).
- В целом россияне поумнели и перестали раздавать свои личные данные направо и налево – в 2018 году на телефонные уловки приходилось до 97% мошеннически списанных средств. В Центробанке называют это «ростом киберграмотности» населения.
Где больше всего воруют
- В 2019 году пользователи карт были обмануты более 580 тыс. раз. Средняя сумма кражи составила около 10 тыс. руб. При этом, как говорится в отчете, банкам удалось возместить клиентам только 15% от всех украденных средств – в общей сложности примерно 1 млрд руб. Эту небольшую цифру эксперты объясняют тем, что, как правило, клиенты все еще переводят деньги на счета злоумышленников сами, поддавшись на влияние мошенников. Это является ответственностью самих клиентов.
- Аналитики также выяснили регионы, в которых россияне потеряли больше всего: Москва и Санкт-Петербург. За ними следует Костромская, Свердловская и Ульяновская области. В общей сложности у жителей этих регионов было украдено 3,3 млрд руб. Наименьший урон понесли жители Республики Коми и Кемеровской, Иркутской, Ярославской и Омской областей.
Юрлица тоже «попали»
- Примечательно, что мошенники вполне успешно действовали и в отношении юрлиц. Так, было сообщено о 4 тыс. 609 подобных операциях. Как сообщает Банк Росси, более 10% украденных средств (примерно 65 млн руб.) удалось компенсировать либо вернуть пострадавшим организациям.
- Мошеннические операции в обход согласия клиентов-юрлиц также проходили через метод социальной инженерии в 16% случаев – всего таких зафиксировано 723 хищения. Как отмечают в регуляторе, в первую очередь, это случаи, когда и доступ к системе дистанционного банковского обслуживания происходит через вредоносное ПО.
- «Полагаем, что проблема останется актуальной и в 2020 году. В качестве рекомендаций следует указать необходимость повышения качества работы отчитывающихся операторов в области осведомления своих клиентов в вопросах киберграмотности», – поясняют эксперты.
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