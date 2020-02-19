Украли 6,5 млрд, вернули 1 млрд. Как мошенники воруют с карт россиян 1530 0 Экономика

В 2019 году злоумышленники украли с банковских карт россиян почти 6,5 млрд руб. Но банки вернули только 15%, или каждый седьмой рубль, который был переведен без согласия держателя карты. Кредитные организации оправдываются тем, что держатели карт сами выдали свои данные мошенникам. Об этом говорится в отчете ФинЦЕРТ Центробанка, на который ссылаются РБК и «Известия».