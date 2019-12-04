Украину оставим без денег, США – ответим. Как Германия бьется за «Северный поток-2»

Германия продолжает отстаивать российский газопровод «Северный поток-2», несмотря на возможные санкции, которые США хотят ввести до католического рождества и политику Украины, которая обостряет проблему в свою пользу. Вашингтону Берлин пообещал принять ответные меры, а Киев – оставить без финансирования Евросоюза.

Кто подрывает политику Евросоюза

2 декабря издание Bild сообщило, что США все-таки введут санкции против компаний, строящих газопровод «Северный поток-2» (в частности они затронут швейцарскую Allseas и немецких партнеров «Газпрома»). Сделают это американские сенаторы в рамках оборонного бюджета и, предположительно, до наступления католического рождества (25 декабря).

Информацию таблоида подтвердил глава сенатского комитета по иностранным делам Джим Риш на форуме по безопасности в Галифаксе. В ноябре о возможных санкциях сообщало специализированное издание Defense News, правда, со ссылкой на того же Риша, который двигает инициативу.

На американских санкциях настаивает официальный Киев, для которого строительство «СП-2» не выгодно и ослабляет позиции на переговорах по газу с Москвой, которая отказывается подписывать долгосрочный контракт на транзит газа через украинскую территорию.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прямым текстом заявила, что Киев воспользуется санкциями США для оказания давления на Россию. Более того, Зеркаль надеется, что ограничения станут непреодолимым препятствием для запуска газопровода.

Кому это дорого обойдется

Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст пообещал принять контрмеры на действия США, в том числе в виде повышения пошлин на американский СПГ.

Он выразил недовольство тем, что Украина, получая политическую и финансовую поддержку от Евросоюза, выражает поддержку американским санкциям, которые подрывают «нашу энергетическую политику».

Действия Киева Эрнст назвал неприемлемыми. Он пригрозил Киеву, в случае введения санкций, лишить его финансовой помощи. Вероятно, угроза не будет реализована, поскольку вопрос входит в компетенции Еврокомиссии.

По мнению сенатора Джима Риша, санкции Вашингтона «дорого обойдутся» всем: строительные компании закроются, а «россиянам придется искать другой способ» завершить строительство, «если они смогут это сделать». Сенатор убежден, что санкции заставят отказаться от прокладки «СП-2».

Однако для принятия антироссийских санкций у США уже практически нет времени. Газопровод на текущий момент готов на 87%. «Если никто уже не будет строить, то и наказать никого не сможем», – заявил один из американских собеседников Bild.