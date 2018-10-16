Украинский след, фрагменты ракеты и храбрость экипажа. Что известно об аварии «Союза» на данный момент

К концу следующей недели станет известно о результатах работы комиссии, которая занимается расследованием аварии ракеты «Союз-ФГ». По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева, сегодня специалисты работают с частями ракеты, которые были найдены в Казахстане. Вместе с этим стали появляться новые подробности случившегося. В частности, космонавты рассказали о том, что с ними происходило во время посадки, а источник из Байконура заметил, что на «Союзе» была установлена система управления украинского производства.

Что произошло

Инцидент произошел в прошлый четверг. Этот случай стал первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ», стартовавшая с космодрома Байконур, не смогла вывести на орбиту космический корабль «Союз МС-10», на борту которого был новый экипаж МКС – члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Аварийная ситуация произошла спустя две минуты после старта.

Космонавты, которые смогли эвакуироваться в спасательной капсуле и благополучно опуститься на Землю, не пострадали. Для Овчинина этот полет был вторым в карьере, а вот для Хейга он стал дебютом.

Нервничать было некогда

Позднее Алексей Овчинин, вспоминая о том, что произошло в тот день, рассказал, что во время аварийной посадки спасательной капсулы экипаж все свое внимание направил на контроль действий автоматики. Все шло по плану и согласно установленному алгоритму.

«Нештатную ситуацию мы определили по загоранию аварийных транспарантов в кабине. Мы работали согласно установленному алгоритму, в основном срабатывала автоматика системы спасения, мы просто дублировали работу этой системы», – сообщил российский летчик-космонавт.

По словам Овчинина, он и его коллега астронавт Ник Хейг в ходе аварийной посадки не нервничали. Он отметил, что для этого просто не было времени.

«Нервничать было некогда, нужно было работать и подготовиться к аварийной посадке, выполнить все, чтобы после посадки экипаж остался работоспособен», – добавил он.

Овчинин также отметил, что при посадке перегрузки были чуть менее 7G. Для сравнения: во время тренировочного процесса космонавты и астронавты достигают перегрузки в 8 единиц.

«Перегрузка была в направлении «грудь-спина»: представьте, что вам на грудь поставили железобетонный блок весом в семь раз превышающим ваш вес», – рассказал он.

Украинский след

В данный момент специалисты выясняют подробности и внимательно изучают детали, упавшие в Казахстане. Как стало известно, на ракете-носителе «Союз» использовалась система управления украинского производства, о чем Интерфаксу рассказал источник на Байконуре.

«Система управления ракеты-носителя «Союз-ФГ» была разработана в СКБ «Полисвит» и изготовлена в ГНПП «Коммунар». Оба предприятия расположены в Харькове», – уточнил собеседник.

Расследованием причин аварии занимается специальная комиссия «Роскосмоса». Специалисты отправили фрагменты ракеты в Самару, где будут выясняться причины крушения. Об этом рассказал вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Марат Нургужин.

«Для расследования причин аварии «Роскосмосом» создана соответствующая комиссия, которая вывезла при поддержке казахстанской компании «Гарыш-экология» с центра эксплуатации наземной инфраструктуры «Роскосмоса» все отделяющие аварийные части ракеты-носителя, фрагменты на завод в Самару для определения технических причин аварии», – пояснил он в беседе с представителями СМИ.

Следующий полет состоится скоро

По словам исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалева, очередную экспедицию на МКС планируется провести в первых числах декабря.

«Следующий полет планировался в декабре, но мы сейчас будем стараться немного пораньше сделать этот полет – в первых числах декабря полетит тот экипаж, который планировался», – сообщил он.

Экипаж, который сейчас находится на станции, пробудет на орбите дольше запланированного срока. Ранее Крикалев говорил, что новую экспедицию планируется направить к МКС раньше времени – для того, чтобы не допустить консервации станции.