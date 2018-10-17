Украинский командир и американец без имени. Что известно о погибших пилотах Су-27 на Украине

Украинские ВВС подтвердили, что вторым пилотом в потерпевшем крушение Су-27УБ был американский военный. Причем, ранее информацию о том, что это был служащий Нацгвардии, удалили. В военном ведомстве США говорят о катастрофе нейтрально: их военный «стал участником» аварии на Украине. При этом Киев уже назвал имя своего погибшего пилота, а имя военного США держится в секрете.

Что произошло

В минувший вторник в 17:00 во время учений «Чистое небо – 2018», которые проходят на Украине, произошло крушение самолета Су-27УБ. Два пилота погибли. Самолет украинских ВС поднялся с аэродрома в Староконстантинове, чтобы выполнить учебно-боевой вылет. Незадолго до аварии во время маневров был разыгран бой Су-27 и F-15, в котором Су-27 показал более высокую маневренность.

По словам очевидцев падения самолета, сначала были хорошо слышны гул и свист, после чего в поле за деревней стал подниматься дым. Жительница села Уланов (Хмельницкий район) Мария видела, как упал самолет ВВС Украины.

«Туда наши пожарные поехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция», – поделилась воспоминаниями женщина. Она добавила, что во время падения самолет стал крутиться. Скорее всего, как отмечают специалисты, пилот хотел увести самолет в поле.

По факту крушения Су-27 военной прокуратурой Центрального региона Украины было возбуждено уголовное дело. Проводить досудебное расследование будут следователи управления Национальной полиции в Винницкой области. «Военной прокуратурой Винницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним», – говорится в сообщении.

Погибший Иван Петренко

О крушении и гибели двух пилотов в Винницкой области стало известно накануне. Сначала появилась информация о том, что один из военнослужащих является гражданином Украины, второй – США. Но позднее информация о гражданстве пилотов была удалена. Причем, информацию о гражданстве погибших сначала удалили и Военная прокуратура, и Генштаб Украины.

Однако позднее Украина все-таки назвала имя одного из пилотов. В Фейсбуке Генерального штаба Вооруженных сил Украины появилось сообщение о том, что командиром экипажа потерпевшего крушение Су-27УБ был полковник Иван Петренко, который провел в авиации больше 25 лет.

Иван Петренко являлся заместителем командующего авиации. Кроме этого, он занимал пост начальника авиации воздушного командования «Восток» украинских Воздушных вооруженных сил. Петренко являлся летчиком 1 класса, и был допущен к полетам на всех самолетах этого класса.

Безымянный американец

Что касается американского военного, то его имя так до сих пор не названо. Даже несмотря на то, что США признали, что их военнослужащий все-таки участвовал в инциденте с самолетом Су-27 на Украине. Однако по какой-то причине американская сторона не стала уточнять, остался ли их пилот в живых. Также не называется имя «предварительно погибшего». Других комментариев и информации о пилоте не предоставляется.

Все, что известно об этом пилоте (из сообщений СМИ), это факт о том, что он прибыл на учения, чтобы испытать истребитель, и перенять опыт работы на этом самолете. Учитывая тот факт, что капитаном экипажа был один из опытнейших летчиков Украины, эта версия вполне может иметь реальные основания.

В сообщении Военно-воздушных сил США говорится следующее: