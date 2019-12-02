Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?
Украинский военно-промышленный комплекс выигрывает у России конкуренцию на внешних рынках – считает заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем. С ним не согласен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, который напомнил о сокращении экспорта украинских вооружений в четыре раза с 2014 года. Все потому, что ключевым закупщиком украинской военной продукции была Россия.
Ремонт и обслуживание
Украинскому военно-промышленному комплексу в течение 30 лет удавалось «выигрывать позиции» у России на мировых рынках оружия. С таким заявлением в эфире телеканала ATR выступил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем. Он назвал Россию главным конкурентом на рынке вооружений, но отметил, что у Украины есть преимущество – интеллектуальный потенциал в этой области.
Между тем Найем признал, что последнее время «Укроборонпром», который специализируется на разработке, изготовлении и реализации военной техники, занимается в основном обслуживанием советской техники, ремонтом и продажей комплектующих деталей для авиации и бронетехники.
В 2014-2018 годах экспорт вооружений России держался на уровне 15 млрд долларов в год. Несмотря на приостановку его роста в связи с санкциями, Россия занимает второе место в мире по объему экспорта вооружений, тогда как Украина после 2014 года вылетела из десятки стран – поставщиков вооружения. В 2010-2014 годах на нее приходилось 3% мирового экспорта (на Россию в то же самое время 27%).
Главный закупщик – теперь конкурент
Глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил, что Россия до 2014 года была главным закупщиком украинской военной продукции. После кризиса в отношениях двух стран экспорт вооружений Украины сократился в четыре раза. Так, например, предприятие «Мотор Сич» не может поставлять комплектующие «Вертолетам России», опасаясь санкций США.
Главной статьей доходов украинского ВПК эксперт назвал экспорт комплектующих в Россию. «Преимущественно вертолетных двигателей и силовых установок для кораблей различного класса ВМФ России», – пояснил Коротченко.
На данный момент, по словам российского эксперта, ключевой доход украинский ВПК получает от сбыта старых вооружений из состава собственных Вооруженных сил. Причем, среди основных клиентов Украины – бедные страны Африки.
«В целом можно констатировать, что потеря российского рынка вооружения и военной техники отбросила Украину из первой десятки крупнейших стран-экспортеров вооружения и военной техники в конец второй десятки», – резюмировал Коротченко.
Однако, по мнению Коротченко, продажа Украиной устаревшего вооружения мешает поставкам России, поскольку может рассматриваться как форма демпинга. Киев как бы «перебивает» российские предложения по поставкам нового вооружения.
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