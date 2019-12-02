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Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?

2 Декабря 2019 197 0 События и факты
Украина выигрывает у России на мировом рынке оружия?

Украинский военно-промышленный комплекс выигрывает у России конкуренцию на внешних рынках – считает заместитель гендиректора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем. С ним не согласен директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко, который напомнил о сокращении экспорта украинских вооружений в четыре раза с 2014 года. Все потому, что ключевым закупщиком украинской военной продукции была Россия.

Ремонт и обслуживание

Украинскому военно-промышленному комплексу в течение 30 лет удавалось «выигрывать позиции» у России на мировых рынках оружия. С таким заявлением в эфире телеканала ATR выступил заместитель гендиректора «Укроборонпрома» Мустафа Найем. Он назвал Россию главным конкурентом на рынке вооружений, но отметил, что у Украины есть преимущество – интеллектуальный потенциал в этой области.

Между тем Найем признал, что последнее время «Укроборонпром», который специализируется на разработке, изготовлении и реализации военной техники, занимается в основном обслуживанием советской техники, ремонтом и продажей комплектующих деталей для авиации и бронетехники.

В 2014-2018 годах экспорт вооружений России держался на уровне 15 млрд долларов в год. Несмотря на приостановку его роста в связи с санкциями, Россия занимает второе место в мире по объему экспорта вооружений, тогда как Украина после 2014 года вылетела из десятки стран – поставщиков вооружения. В 2010-2014 годах на нее приходилось 3% мирового экспорта (на Россию в то же самое время 27%).

Главный закупщик – теперь конкурент

Глава Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко пояснил, что Россия до 2014 года была главным закупщиком украинской военной продукции. После кризиса в отношениях двух стран экспорт вооружений Украины сократился в четыре раза. Так, например, предприятие «Мотор Сич» не может поставлять комплектующие «Вертолетам России», опасаясь санкций США.

Главной статьей доходов украинского ВПК эксперт назвал экспорт комплектующих в Россию. «Преимущественно вертолетных двигателей и силовых установок для кораблей различного класса ВМФ России», – пояснил Коротченко.

На данный момент, по словам российского эксперта, ключевой доход украинский ВПК получает от сбыта старых вооружений из состава собственных Вооруженных сил. Причем, среди основных клиентов Украины – бедные страны Африки.

«В целом можно констатировать, что потеря российского рынка вооружения и военной техники отбросила Украину из первой десятки крупнейших стран-экспортеров вооружения и военной техники в конец второй десятки», – резюмировал Коротченко.

Однако, по мнению Коротченко, продажа Украиной устаревшего вооружения мешает поставкам России, поскольку может рассматриваться как форма демпинга. Киев как бы «перебивает» российские предложения по поставкам нового вооружения.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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