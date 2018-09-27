Украина теряет доверие. Получит ли Киев кредит от МВФ

Для получения нового кредита Киев должен выполнить четыре условия МВФ (Международный валютный фонд). Одним из условий является увеличение стоимости газа почти на 25%. Кроме этого, украинские власти должны будут реализовать антикоррупционную реформу, сбалансировать бюджет, а также провести реорганизацию Государственной фискальной службы. Однако реальность такова, что в данный момент Украина не может выполнить данные требования.

Условия МВФ

О четырех условиях, которые Украина должна выполнить, чтобы получить новый кредит от МВФ, сообщают источники, знающие о ходе переговоров между украинскими властями и представителями фонда. Первое условие, которое должно быть исполнено – это повышение стоимости газа до 25%. Также от Киева требуется проведение антикоррупционной реформы, принятие сбалансированного бюджета и реорганизации Государственной фискальной службы.

Как пишут местные СМИ, реальность оказывается такова, что все эти требования власти Украины выполнить не могут. Пойдут ли они на них вообще, остается догадываться.

Сейчас киевские власти вынуждены договариваться с МВФ о выдаче кредита, размер которого составляет 5-6 млрд долларов, причем на очень короткий срок – 12-15 месяцев. Вместе с этим, становится очевидным факт того, что переговоры с Украиной будут проходить в условиях крайне низкого доверия к этой стране, и от властей будут требовать исполнить взятые на себя обязательства перед тем, как им будут переданы деньги.

Финансовые вливания

В данный момент программа финансовой помощи Украине предполагает следующее: всего Киеву должно быть выдано 17,5 млрд. Из этой суммы Киев получил 8,7 млрд. Как пишет Газета.ру, источники сообщают о том, что стороны также говорили о закрытии старой программы и открытии новой (на сумму более 10 млрд).

Как напоминает издание, последний транш МВФ, размер которого составил 1 млрд долларов, Украине перевели весной прошлого года. Затем финансовые вливания прервались, поскольку власти страны не выполнили условия, которые поставил перед ними Фонд. Несмотря на то, что в этом году в стране был принят закон о создании Антикоррупционного суда (таким образом, было выполнено одно из требований), это не изменило ситуацию, поскольку основными требованиями являются увеличение стоимости газа и снижение бюджетного дефицита.

Как ранее сообщал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, с первого октября тарифы на газ должны будут увеличиться на 23%. Расти они будут и дальше, отмечал он. «Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года – есть», – подчеркнул Коболев.

Бюджетная проблема

Национальный банк Украины прогнозирует: в этом году рост цен на голубое топливо составит 25%, а в следующем, 2019 году – еще на 15%. Непросто все и в бюджете Украины: в текущем году дефицит казны составил 2,6% ВВП – этот показатель на пару процентных пунктов выше планки, которая была установлена МВФ. Кроме этого, в 2019 году жителей Украины также ждут повышенные выплаты по госдолгу.

Ранее украинский кабмин подготовил проект бюджета на следующий год, согласно которому, доходы составят 1,08 трлн гривен, а расходы – 1,09 трлн. Показатель предельного размера дефицита – 89,99 млрд гривен, либо 2,3% ВВП. Вероятно, подобное положение дел устраивает МВФ. Однако вся проблема состоит в том, что украинская Рада должна принять бюджет только к концу года. В связи с чем в МВФ выражают опасение по поводу того, что, если Киеву выдать деньги уже сейчас, то народные депутаты и правительство впоследствии «скорректируют параметры в сторону увеличения расходов и дефицита».

Без этих денег никак не обойтись, новый транш нужен Украине как воздух: ведь долги, которых меньше не становится, нужно гасить. Иначе президент Петр Порошенко будет вынужден начать тратить другие ресурсы: например, золотовалютные резервы. Либо он попытается наращивать расходы бюджета на долги за счет других его статей, но в этом случае двигаться попросту будет некуда.