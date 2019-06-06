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Украина просит газ у России и антироссийские санкции у Евросоюза, падают цены на нефть и другие новости

6 Июня 2019 27 0 События и факты
Украина просит газ у России и антироссийские санкции у Евросоюза, падают цены на нефть и другие новости

Продолжение транзита российского газа через Украину возможно,  заявил Дмитрий Медведев. Он  уточнил, что  сотрудничество возможно, если оно будет основано на взаимовыгодных условиях и украинская сторона откажется от необоснованных судебных исков. "Мы надеемся, что у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения»  - цитирует премьер-министра России «ТАСС». В ответ на это украинский «Нафтогаз» заявил о готовности к «конструктивному диалогу».

Президент Украины на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском потребовал усилить санкции против России, передает «ТАСС». "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - заявил Владимир Зеленский.

Президент Молдавии Игорь Дадон заявил, что его страна не будет платить за газ, поставленный Россией в Приднестровье.  «Приднестровье больше не сможет бесплатно получать российский газ. И ситуация в регионе изменится в корне. Это меняет все для Приднестровья", - цитирует молдавского лидера «Интерфакс».

Президент России Владимир Путин, сообщает «ТАСС», принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил на пост временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина, который  до сих пор занимал должность заместителя полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Россия может к 2024 году добиться роста ВВП выше среднего мирового показателя – 3%, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Для этого, по ее словам, необходима успешная реализация национальных проектов. «ТАСС» напоминает, что на эти цели планируется выделить 25,7 триллиона рублей.

На 3% выросла цена мобильной связи в России. Одной из причин этого стала отмена внутрисетевого роуминг, сообщает «Интерфакс».

На 100 миллионов евро готова подписать Словакия договор с Россией на обслуживание имеющихся у нее истребителей Миг-29, передает «РИА Новости».

Мировые цены на нефть падают. Это происходит из-за повышения запасов «черного золота» в США. Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 миллиона баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Совокупный объем запасов достиг максимального уровня с июля 2017 года. Более того, резервы бензина в Соединенных Штатах повысились на минувшей неделе на 3,21 миллиона баррелей, передает «Интерфакс».

Серьезные энергетические проблемы стоят перед Украиной. Об этом заявил представитель президента в кабинете министров Андрей Герус. Речь идет об ограничениях поставок российской нефти, внедрении с 1 июля процессов либерализации энергорынка и прекращении транзита газа из России, сообщает «РИА Новости».

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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