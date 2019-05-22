Украина готовит референдум о переговорах с Россией, китайцы создают альтернативный «Android» и другие новости

Владимир Зеленский назначил внеочередные парламентские выборы на 21 июля, сообщает «ТАСС». Президент Украины обратился к главе парламента Андрею Парубию с просьбой сегодня созвать внеочередное заседание Рады "для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов". Кроме того, Зеленский рассматривает возможность проведения референдума о переговоров между Москвой и Киевом. Как передает РИА «Новости», об этом заявил глава администрации главы государства Андрей Богдан. Он уточнил, что на референдум вынесут вопрос о "достижении мирных договоренностей с Россией" и решении внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны. Для этой цели команда Зеленского планирует принять закон о референдуме.

До восстановления полного транзита «чистой нефти» по нефтепроводу «Дружба» потребуется около двух месяцев, заявили в Белоруссии. К настоящему времени "Мозырский НПЗ" полностью загружен чистой нефтью, а "Нафтан" – на 65%, передает «ТАСС». Белоруссия по итогам мая обеспечит лишь менее 7% транзита от запланированного объема. Сейчас на территории Белоруссии остается около 1,2 миллиона тонн "грязной" нефти.

Китайская телекоммуникационная компания «Huawei», у которой все еще продолжается конфликт с правительством США, объявила, что этой осенью или весной будущего года сможет представить операционную систему собственной разработки. Эта китайская операционная система позволит объединить в единое целое смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили, "умные" носимые приборы и другие устройства. По словам разработчиков, она будет совместима с «Android» и обеспечит полноценный доступ в интернет, передает «ТАСС».

В России возможен скачок цен на бензин. Об это предупредил Российский Топливный Союз (РТС), сообщает «РИА Новости». Причинами называются сокращение объемов производства в связи с ремонтом НПЗ, увеличение поставок на экспорт, вытеснение с рынка суррогатного и контрафактного топлива. Сейчас цены на топливо растут по всем регионам страны практически ежедневно.

Россельхознадзор объявил о введении усиленного контроля за продукцией 18-ти белорусских предприятий, поставляющих в Россию мясную и молочную продукцию, пишет «РБК». Если выявляемые нарушения не будут своевременно устраняться, то импорт соответствующих товаров будет приостановлен.

Дмитрий Медведев, выступая на форуме сельских депутатов «Единой России», в числе стратегических задач госпрограммы «Развитие сельских территорий, сообщает «РИА Новости» назвал строительство школ, жилья для молодых специалистов – врачей, учителей, агрономов. Медведев подчеркнул, что необходимо интенсифицировать строительство и ремонт дорог, поддерживать в нормальном состоянии газопроводы, водопроводы, канализацию, телекоммуникационные сети. Премьер добавил, что в настоящий момент центральное водоснабжение имеют менее 40% процентов сельских населенных пунктов, уровень газификации составляет около 60%.