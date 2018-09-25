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Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу

25 Сентября 2018 272 0 Тренды Политика
Уголовная ответственность и деньги коррупционеров. Как депутаты «оформляют» пенсионную реформу

В Госдуме проходит второе чтение законопроекта о пенсионной реформе. Одна из поправок позволяет перечислять в российский Пенсионный фонд средства от конфискованного имущества коррупционеров. Депутаты считают, что их можно направлять на выплату страховых пенсий. Также депутаты приняли в третьем чтении закон, устанавливающую уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Новая уголовная статья

Закон об уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольнение людей предпенсионного возраста депутаты приняли в третьем и окончательном чтении. Автором законопроекта выступил президент России Владимир Путин. Парламентарии приняли документ без изменений. Три поправки к проекту, которые поступили ко второму чтению, были отклонены. Целью нового законопроекта обозначается «обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы».

Таким образом депутаты дополнили Уголовный кодекс новой статьей, которая звучит следующим образом: «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Статья предусматривает штраф размером до 200 тыс. руб. или обязательные работы сроком до 360 часов. Отмечается, что под предпенсионным возрастом документ подразумевает «период до пяти лет перед назначением работнику страховой пенсии по старости».

Кошмарить бизнес

По мнению депутата от КПРФ Юрия Синельщиова, который возражал против законопроекта, эти нововведения «позволят кошмарить бизнес». Он считает, что может появиться так называемая «прослойка лиц предпенсионного возраста», которые ежедневно станут рассылать резюме, требуя их принять на работу.

«Потом они будут обращаться в прокуратуру или заваливать следственные органы требованием возбудить уголовной дело. Принимать законопроект нужно с поправкой, что основанием для возбуждения уголовного дела должно стать заявление, подтвержденное решением суда», – считает парламентарий.

Вместе с этим, как напоминает РБК, представители бизнеса выступали с критикой законопроекта. Так, например, в «Деловой России» считают, что работодателей надо стимулировать на переобучение сотрудников старшего возраста. А вот «Опора России» и Российский союз промышленников и предпринимателей считают, что для таких работников необходимо снизить пенсионные взносы.​

Привет коррупционерам

Что касается законопроекта о направлении в казну средств коррупционеров, то, как напоминает Газета.ру, его приняли 20 сентября в первом чтении. Парламентарии выступают с предложением: направлять средства коррупционеров на выплату страховых пенсий. Как до этого они отмечали, до 2024 года благодаря этому в ПФР должно поступить 1,8 млрд руб. Внесение поправок в Уголовный кодекс 6 сентября инициировал Владимир Путин.

Во время заседания депутаты поинтересовались, почему у ПФР в регионах не здания, а «дворцы». Вопрос об этих «дворцах» был поднят и во время телеобращения президента Путина. Отвечая на этот вопрос, глава страны согласился, что ПФР «слишком размахнулись со своими апартаментами», что вызывает раздражение населения. Однако, говоря о том, что эти здания можно было бы продать, Путин заявил, что эта мера была бы неэффективной.

«Даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», – сказал президент.

Многие депутаты во время обсуждения выразили свое недовольство работой ПФР. В их числе – депутат ЕР Ирина Гусева. Обращаясь к главе ПФР Антону Дроздову, она заявила: «Оптимизировать надо расходы на себе любимых», подразумевая те самые «дорогостоящие ремонты», которые проводит Пенсионный фонд.

Что касается собственно законопроекта, который предлагает денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, направлять на выплату страховых пенсий, то его депутаты практически не обсуждали, но единогласно приняли во втором чтении.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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