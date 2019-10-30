Удвоение СПГ. В России хотят расширить число экспортеров и направить госинвестиции на сжижение газа

Минэкономразвития РФ предложило внести изменения в закон «Об экспорте газа» разрешив экспорт сжиженного газа резидентам Арктической зоны. Минэнерго РФ считает необходимым создать госкомпанию для совместного с частным бизнесом инвестирования в СПГ-проекты. В результате таких мер власти рассчитывают кардинально увеличить долю России на растущем мировом рынке СПГ.

Доходный экспорт

Как сообщает РБК, заместитель министра экономического развития Вадим Живулин заявил, что в федеральном законе «Об экспорте газа» ограничен субъектный состав экспортеров СПГ и для развития Арктической зоны необходимо этот состав расширить. Эти предложения изложены в законопроекте «О господдержке предпринимательства в Арктической зоне», который внесен на рассмотрение Госдумы России в середине октября.

По информации издания, документ внесен в правительство 17 октября. Источник в Минэнерго назвал «здравым» инициативу министерства. Минвостокразвития, «Газпром» и ЛУКОЙЛ не стали комментировать информацию.

Судя по данным ФТС, которая ранее опубликовала отчет об экспорте газа за первое полугодие 2019 года, экспорт СПГ – весьма выгодное дело. В январе—июне 2019 года доходы от экспорта двух российских поставщиков сжиженного газа — оператора проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy и компании «Ямал СПГ» — увеличились на 70,1% до $4,5 млрд.

Если говорить о физических объемах, то за счет запуска на полную мощность в 16,5 млн тонн первого завода НОВАТЭКа по сжижению газа в Арктике «Ямал СПГ» экспорт вырос на 54,5% и достиг 29,4 млрд кубометров.

Но даже при таких объемах до безусловного лидерства на мировом рынке России еще далеко. И для того, чтобы изменить ситуацию, России придется больше вкладываться в производство и экспортную инфраструктуру СПГ.

Государственные инвестиции

Чтобы удвоить долю России на мировом рынке СПГ министр энергетики РФ Александр Новак предложил создать государственную публично-правовую компанию, которая могла бы выступить соинвестором в крупных проектах по производству сжиженного природного газа, участвовать в развитии существующей и строительстве новой инфраструктуры.

Как сообщает РБК, соответствующее письмо было направлено из Минэнерго президенту России еще в сентябре. Но сама идея изначально принадлежала Владимиру Литвиненко, ректору Санкт-Петербургского горного университета, который в конце 1990-х был научным руководителем Владимира Путина. В начале этого года ректор обратился к Президенту РФ с предложением создать в стране СПГ-кластер, способный производить 140–150 млн т СПГ в год, и принять единый нормативный документ, который определит целевые показатели по удвоению объемов экспорта газа за счет производства СПГ, параметры и сроки создания необходимого ледокольного и танкерного флотов, разработки и передачи в промышленное освоение российской технологии крупнотоннажного сжижения газа. Это предложение было поручено проработать Минэнерго РФ вместе с другими заинтересованными ведомствами.

Примечательно, что еще в апреле 2019 года глава правления крупнейшей в России частной газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон в свою очередь предложил закрепить на государственном уровне цель создания СПГ-кластера мощностью до 140 млн т в Ямало-Ненецком автономном округе.

И вот теперь Александр Новак заявил, что необходимо выпустить отдельный президентский указ об Арктике, включив в него предложения о развитии СПГ-индустрии и Северного морского пути. Он утверждает, что таким образом можно стимулировать экономику Арктического региона, увеличить долю России на рынке СПГ, ускорить монетизацию запасов газа в России.

Для достижения этих целей Минэнерго и Минвостокразвития готовы синхронизировать арктическую и энергетическую стратегии, которые разрабатываются сегодня в соответствии с поручением главы государства.

Факты и прогнозы

Сейчас в России действует всего два крупных предприятия по сжижению природного газа — подконтрольный «Газпрому» «Сахалин-2» (мощность 11,4 млн т в год), и подконтрольный НОВАТЭКу «Ямал СПГ» (мощность 16,5 млн т в год). В сентябре этого года НОВАТЭК принял инвестиционное решение о строительстве завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год. Первая очередь этого завода (6,6 млн т в год) должна быть запущена в 2023 году, вторая и третья — в 2024 и 2026 годах.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что «Роснефть» вместе с партнерами по проекту «Сахалин-1» (намерена построить завод «Дальневосточный СПГ» в Де-Кастри в Хабаровском крае мощностью 6,2 млн т. Запуск этого завода запланирован на 2027 год.

По данным Минэнерго РФ, потребление СПГ в мире будет стремительно расти и к 2035 году может достигнуть уровня 600–700 млн т в год против 320 млн т в 2018-м.

«При этом 200–350 млн т будущего потребления не законтрактовано, что создает благоприятную возможность для российских производителей СПГ и может позволить нашей стране занять нишу в 100–140 млн т на мировом рынке по сравнению с прогнозным уровнем 2019 года 28 млн т», — констатировал министр. По его оценкам, это позволит увеличить долю российского СПГ на мировом рынке с текущих 8% до 15–20%.

Ранее на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин говорил, что Россия планирует к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа до 120–140 млн т в год, отмечая, что российские СПГ-проекты являются одними из самых конкурентных в мире из-за низкой себестоимости добычи и хорошей логистики. В связи с этим Россия может рассчитывать на долгосрочный рост доли на рынке. Президент отметил, что на мировом СПГ-рынке доля России после ввода на полную мощность завода НОВАТЭКа «Ямал СПГ» в декабре 2018-го возросла более чем в два раза и составила 9% (это больше оценки Новака в 8%). Для страны это пока немного, но такой результат уже можно считать значительным прогрессом, сказал президент.

Базирующийся в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) ранее опубликовал прогноз, согласно которому к 2028 году на мировом рынке газа останется всего три крупнейших конкурента - Катар, США и Россия.

При этом Катар, уже являющийся мировым лидером на СПГ-рынке, за десять лет увеличит производство в полтора раза — до 150 млрд куб. м, или 109 млн т, считают эксперты. А вот США, которые сегодня не входят в ТОП-5 производителей СПГ и уступают России по поставкам в Азию и Европу, по мнению американских экспертов, увеличат и выпуск, и экспорт сжиженного газа в пять раз - с 28 млрд куб. м в 2018 году до 140 млрд куб. м в 2028 году за счет ввода новых проектов.

Американцы считают, что производство СПГ в России за тот же срок вырастет в 2,7 раза - с 25 млрд до 68 млрд куб. м. И это позволит России стать третьим СПГ-производителем в мире.