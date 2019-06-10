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Ударить током по карману. В России ужесточили наказание за самовольное подключение к электросетям

10 Июня 2019 111 0 Экономика
Ударить током по карману. В России ужесточили наказание за самовольное подключение к электросетям

Со вчерашнего дня в России ввели новый штраф за воровство электроэнергии. Его будут обязаны уплатить нарушители, повторно подключившиеся в самовольном порядке к электрическим и тепловым сетям. Планируется, что штраф будет в три раза больше, чем за первую незаконную «врезку». Напомним также, что на сегодняшний день штрафные санкции за незаконное подключение к сетям установлены в размере от 10 тысяч рублей для населения и от 100 тысяч для юридических лиц.

Дорогие штрафы

Поправки в Кодекс административных правонарушений (КоАП), который предусматривает более жесткую ответственность за незаконное подключение к электрическим сетям, вступили в силу 9 июня. Уточним, что речь идет о штрафах за повторные самовольные подключения для физических и юридических лиц.

В «Парламентской газете» сообщается: «усилена административная ответственность за повторно совершенное самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, а равно за повторное самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Как напоминает Газета.ру, на сегодняшний день в России существует административное наказание, согласно которому нарушители платят штраф за первое самовольное подключение к электрической или тепловой сети, сумма которого составляет для физлиц от 10 до 15 тысяч рублей. Юридические лица в этом случае платят штраф от 100 до 200 тысяч рублей.

Теперь  вводятся штрафы за повторную кражу энергии. Для физлиц эта сумма будет составлять от 15 до 30 тысяч рублей. При этом, как поясняется, должностные лица вообще могут быть отстранены от работы сроком на несколько лет. И это, не считая штрафов, сумма которых может составлять от 80 тыс. руб. до 200 тысяч рублей. Для юрлиц предусматривается штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

Законодательная инициатива

Ранее с соответствующими инициативами выступило российское правительство. Целью было обозначено обеспечение защиты прав организаций топливно-энергетического комплекса на энергоресурсы, которые им принадлежат.

В разговоре с RT первый зампредседателя комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что «данное нововведение и законодательные изменения находятся в логике существующей системы наказаний за административные правонарушения».

«Если при ряде правонарушений выявляется, что количество их увеличилось и существующая мера не оказывает воздействия, предлагается усилить наказание, потому что существующая сумма штрафа не оказывает воздействия и фактически не работает», — подчеркнул парламентарий , добавив, что есть смысл в более жестком наказании за повторное правонарушение.

Воруют одни, страдают другие

Согласно статистическим данным «Россетей» за 2017 год, около восьми процентов россиян  хотя бы один раз совершали самовольное подключение к электросети. В итоге, происходило безучетное использование электроэнергии. То есть, по сути, эти люди воровали электроэнегию у поставщиков. И даже после того, как «врезки» были обнаружены и сняты, эти же люди подключались повторно. Эксперты Минэнерго  считают, что таких граждан и таких рецидивов было в два раза больше.

Отмечается,  что цель более высоких штрафов - борьба с такой негативной тенденцией. При этом важным моментом является следующий факт: энерговоровство — это не только безвозмездное и незаконное использование ресурсов. Это еще и реальное вредительство, поскольку подключения незаконного характера приводят к скачкам напряжения и преждевременному износу сетей. Кроме этого, часто из-за этого происходят аварии. Это негативно отражается на добросовестных потребителях, которые оплачивают потребленные ресурсы в положенные сроки.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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