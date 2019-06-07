Учиться или уволиться. Россияне оценили риски трудоустройства при внедрении цифровых технологий

Большинство жителей России (65%) считает, что в компаниях, где они работают сегодня, может произойти сокращение персонала из-за автоматизации процессов производства. Еще 45% опрошенных уверены, что знание новых технологий поможет им найти более успешную работу. Это выяснилось в результате опроса, который провели эксперты аналитического центра НАФИ.

Мнения разделились

Более 65% опрошенных россиян не исключают риска остаться без работы в случае внедрения в их компаниях цифровых информационных технологий и дальнейшей автоматизации процессов. Аналогичной точки зрения придерживаются 45% опрошенных представителей бизнеса. Эти результаты продемонстрировал опрос аналитического центра НАФИ, который проводился совместно с Торгово-промышленной палатой (ТПП). В исследовании приняло участие 1 600 человек старше 18 лет из 42 регионов России и еще 500 человек, занимающих руководящие должности в восьми федеральных округах.

«Больше половины россиян считают, что существует риск потери работы из-за автоматизации бизнес-процессов в компаниях. Среди представителей бизнеса о возможных сокращениях штата в связи с развитием цифровых технологий говорит только каждый четвертый. 45% россиян считают, что знание новых технологий поможет им успешнее трудоустроиться», - сообщается в итогах опроса.

Итоги опроса показали, что у каждого пятого жителя нашей страны (21%) есть знакомые, которые были вынуждены поменять место работы из-за трудностей в освоении новых технологий. Только 23% представителей малого и среднего бизнеса не исключают, что из-за автоматизации может произойти сокращение персонала. Большинство предпринимателей (72%)считает, что вероятность сокращений по этой причине остается на низком уровне.

Группы риска

«В группу риска в первую очередь попадают сотрудники старше 50 лет, поскольку, по мнению большинства работодателей (58%), им сложно разобраться в современных технологиях», - прокомментировали итоги опроса представители НАФИ. Еще четверть респондентов (24%) убеждены, что есть шанс потерять работу, если не будут получены знания в сфере информационных технологий. И еще около половины участников опроса (45%) убеждены: такие знания помогут им найти лучшую работу.

«Стереотипные представления о том, что мужчинам и людям с высшим образованием легче использовать и осваивать цифровые технологии, распространены в меньшей степени — их разделяют 27% руководителей компаний малого и среднего бизнеса»,— также отметили аналитики.

Свое мнение по поводу проведенного опроса озвучила руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова. По ее словам, «работодатели более сдержаны в своих оценках вероятности сокращения сотрудников», а вот наемные работники уже «осознают риск потери работы».

Цифровое общество в России

Любопытные итоги на тему цифровизации показал рейтинг стран по развитию цифрового общества Digital Society Index 2019, в котором Россия заняла 23 место. При этом в прошлом году наша страна занимала десятую строчку. Как считают авторы рейтинга, «падение» России на 13 позиций можно объяснить тем, что в этом году число стран, где проводилось исследование, увеличилось с 10 до 24.

Как отмечают эксперты, уровень доступа жителей России к цифровым технологиям и сервисам относительно высок. Тем не менее, россияне мало доверяют бизнесу и государству в плане использования персональных данных граждан.

Что касается удовлетворенности цифровых потребностей населения, то, как выяснили эксперты, базовые цифровые потребности граждан удовлетворены на 37%. Отметим, что термин «базовые потребности» подразумевает доступ к интернету, мобильной связи и собственно доверие к использованию персональных данных. Для сравнения - в Китае этот показатель достигает 69%, в Индии — 67%.