«Убийственное» меню для чиновницы. Эксперты подсчитали, как прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц

Диетологи решили разработать меню для экс-министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой – той самой чиновницы, которая на прошлой неделе заявила о том, что в месяц на удовлетворение «минимальных физиологических потребностей» может хватить всего 3,5 тыс. руб. Чиновница уже получила прозвище в СМИ: «макарошка» – за цитату, которую она произнесла во время заседания саратовской думы, рассказав о том, как можно сэкономить на рационе.

«Макарошку» уволили

Наталья Соколова публично заявила, что суммы три с половиной тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». Это высказывание прозвучало весьма непредусмотрительно, особенно, учитывая тот факт, что в саратовской думе в этот момент обсуждалась такая острая тема как увеличение прожиточного минимума, а сама министр почему-то была против того, чтобы увеличить «минималку» на более высокую сумму.

Соколова выступила с предложением поднять в 2019 году уровень прожиточного минимума на 288 руб. Но присутствующие на собрании депутаты саратовской думы стали настаивать на прибавке в 500 руб. В ответ на это министр заявила:

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!» – заявила саратовская чиновница.

Со своей стороны депутат Николай Бондаренко предложил Соколовой провести эксперимент и самой прожить на 3,5 тыс. руб. Однако в ответ он услышал, что данной суммы ей не хватит из-за «статуса министра». Подобный инцидент стал поводом для резкой критики, а также серьезных последствий: чиновница была уволена со своего поста.

Курица и макароны

По мнению доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга, в месяц на пропитание может хватить если не 3,5, то 4 тыс. руб. – на эту сумму можно построить более или менее «внятный рацион питания».

«Мы смотрим, чтобы меню не было перегружено животным жиром и холестерином, вносим туда сложные углеводы: грубый хлеб, крупы. У нас также выполняется норма по овощам и фруктам», – отметил эксперт.

Если говорить о рационе питания более подробно, то примерный расчет на сумму 3,5 тыс. руб. на 30 дней будет включать в себя следующие продукты: из мяса включается только одна курица, а также два килограмма мороженой морской рыбы. Кроме этого, в это же меню включено 200 граммов хлеба в день, 100 граммов макарон, гречки или риса, а также другие продукты.

С голоду не умереть, но и организму не помочь

Свой вариант предложила и врач диетолог-гастроэнтеролог Светлана Незванова. Эксперт предлагает употреблять на завтрак 15 граммов овса с молоком и хлебцем, на обед – щи и капустный салат с гречкой, а на ужин – минтай и морскую капусту.

В целом, как убеждена диетолог Светлана Титова, для соблюдения необходимого нашему организму баланса элементов суммы в 3,5 тыс. в месяц не хватит. Да, это будет экономичный и диетический вариант, но он может быть вредным для здоровья.

«Такая диета может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, к дефициту витаминов, а это обернется депрессиями, сбоем работы центральной нервной системы и ухудшением памяти», – поясняет эксперт.

А еще при таком меню есть риск возникновения недостатка витаминов и ослабления иммунитета. В этом случае, по словам Титовой, «организм станет беззащитным перед различными инфекционными заболеваниями и начнет постепенно умирать».

Диета Жириновского

Свое мнение относительно диеты высказал лидер партии ЛДПР и депутат Государственной думы Владимир Жириновский. В разговоре с представителями СМИ политик рассказал о том, как можно прожить на 3 тыс. руб. в месяц.

Отвечая на соответствующий вопрос, Жириновский сказал, что человек не умрет с голоду, если будет тратить на еду каждый день по сто рублей. Но в этом случае не стоит и рассчитывать на то, что меню будет разнообразным.

«Может быть, действительно где-то люди живут на 100 рублей в день. Но это, конечно, очень мало. Ведь нужно и позавтракать, и пообедать, и поужинать», – заявил Жириновский.

Он также подчеркнул, что на обозначенную сумму человек будет очень скудно питаться.