У России нет денег, чтобы раздать людям. Почему власти отказывают гражданам в помощи 157 0 Экономика

Многие российские чиновники и руководители компаний высказались в последнее время на тему финансовой помощи россиянам в связи с пандемией коронавируса и тяжелейшим кризисом в экономике. Все их высказывания объединяет твердая убежденность в том, что Россия не может пойти по пути развитых западных стран и не начнет раздавать средства в качестве поддержки и стимулирования спроса. В этом плане путинский правящий класс ярко продемонстрировал свои устаревшие экономические знания и глубокую интеллектуальную отсталость от передовых держав мира. Эти люди вместе с Путиным продолжат сохранять в России статус-кво – худшую версию капитализма, которая лишает страну будущего, но множит богатство узкой группы приближенных к власти бюрократов.