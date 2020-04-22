У России нет денег, чтобы раздать людям. Почему власти отказывают гражданам в помощи
Многие российские чиновники и руководители компаний высказались в последнее время на тему финансовой помощи россиянам в связи с пандемией коронавируса и тяжелейшим кризисом в экономике. Все их высказывания объединяет твердая убежденность в том, что Россия не может пойти по пути развитых западных стран и не начнет раздавать средства в качестве поддержки и стимулирования спроса. В этом плане путинский правящий класс ярко продемонстрировал свои устаревшие экономические знания и глубокую интеллектуальную отсталость от передовых держав мира. Эти люди вместе с Путиным продолжат сохранять в России статус-кво – худшую версию капитализма, которая лишает страну будущего, но множит богатство узкой группы приближенных к власти бюрократов.
100 аргументов против помощи
- Первым, кто рассказал, почему в России не будут раздавать деньги в помощь людям, стал мэр Москвы Сергей Собянин. В интервью «Первому каналу» он сообщил широкой российской аудитории, что это «неправильно» – «немедленно всем выплатить из бюджета». Перефразируя грубое хамское выражение «морда не треснет?», Собянин заявил: «Бюджеты треснут». В этот самый момент московский градоначальник запустил любимое им перекладывание плитки на 18 млрд руб. От этого бюджеты столицы уже не первый год не трескаются. Собянин все спихнул на бизнес, у которого должна быть «социальная позиция» (если у нее нет у властей). Бизнес должен заплатить людям за один месяц простоя, подчеркнул Собянин, который как избранный москвичами чиновник сам ничего не зарабатывает и только распоряжается бюджетом, собранным с налогов граждан.
- Вслед за Собяниным в дискуссию включилась глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она сказала, что активные прямые вливания в экономики, «вертолетные деньги» для населения – не актуальны для России. Руководительница финансового регулятора выразилась более сложно: у страны еще есть инструменты денежно-кредитной политики, чтобы прибегать к таким радикальным мерам. Это на Западе регуляторы (видимо, не такие умные, как российский ЦБ) исчерпали все инструменты влияния и потому прибегли к раздаче денег. В России же крайне высокая ключевая ставка, неадекватная моменту и экономическому кризису, и ее с 6% можно долго опускать вниз. Набиуллина записалась в сторонницы адресной прямой поддержки. Например, сказала она, государство должно выплачивать пособия по безработице и выдавать гранты (!) компаниям на выплаты зарплат. Но путинская бюрократия работает таким образом, что ни пособие невозможно получить, ни грантов никаких нет – есть беспроцентные кредиты от правительства, которые не может получить даже министр экономики! Другими словами, Набиуллина «заболтала» важный вопрос.
- Следующим объяснил россиянам, почему не стоит ждать помощи от государства, глава Сбербанка Герман Греф. Он был более честен: у России нет возможности раздавать деньги людям, нет для этого и необходимых инструментов, сказал он в интервью Сбербанк TV. Но он тоже слукавил: в пример Греф привел США, которые «могут себе позволить совершенно спокойно в короткие сроки эмитировать 3 трлн долларов долга». Россия же, несмотря на пропагандистский образ великой державы, на это не способна – долг страны не особо интересен инвесторам из-за санкций и агрессивной политики Путина. Однако речь, как ни странно, не идет о печати 3 трлн долларов, и Греф об этом прекрасно знает. Речь идет о том, чтобы воспользоваться резервами, в том числе Фондом национального благосостояния (9 трлн руб.). Ведущие российские экономисты при поддержке фонда «Либеральная миссия» подготовили доклад, в котором прямо обозначили – у России прямо сейчас есть возможность выплатить по 10 тыс. руб. каждому россиянину в апреле, мае и июне, чтобы гладко пройти через кризис. Но для этого нет политической воли – приказ Путина правительству звучит так: «Не палить резервы!»
- Последним на сегодняшний день спикером на тему раздачи денег стал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. По его словам, Россия слишком бедная, чтобы пойти на такой шаг. Умалчивая о резервах, Задорнов увел дискуссию в область среднедушевого ВВП (47-48-е место), средних доходов, статуса развивающейся страны и т.д. Задорнов подчеркнул: «Только богатые страны могут (раздавать деньги)». России надо ориентироваться не на США (раздали 1,2 тыс. долларов на человека), Японию (1 тыс. долларов каждому), Германию (800 евро безработным, 60% от зарплаты работавшим), Францию (84% от зарплаты всем), а на Финляндию и Швейцарию, где отклонили закон о безусловном базовом доходе. Правда же заключается в том, что закон не имеет отношения к антикризисной помощи во время пандемии коронавируса. Россиянами снова манипулируют и старательно, из каждого утюга убеждают, что они хуже других и недостойны достойной помощи от государства. Для протокола об этом осталось сказать самому Путину – почему за 20 лет его правления страна не может поддержать своих граждан в тяжелой ситуации.
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