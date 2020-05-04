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У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках

4 Мая 2020 151 0 Экономика
У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках

Российское правительство переходит в режим экономии валюты: с 1 мая вводится запрет на государственные закупки иностранных промышленных товаров. Исключением могут быть поставки из стран Евразийского экономического союза, говорится в постановлении правительства от пятницы. Таким образом власти, с одной стороны, снизят давление на рубль и замедлят темпы его девальвации, а с другой, решат проблему сокращающихся валютных поступлений от экспорта нефти и газа.

Кому надо не запретят

  • Закупать иностранные промышленные товары для государственных и муниципальных нужд теперь официально запрещено. Правительство ввело соответствующий запрет в пятницу, 1 мая. В документе подчеркивается, что аналогичное ограничение действует и в отношении нужд обороны страны, сообщает Bloomberg.
  • Ограничения действуют на закупку одежды, обуви и автомобилей, которые чиновники регулярно приобретают за государственный счет для личных нужд. Так, например, даже президент Путин обратил внимание на желание «Аэрофлота» в кризис закупить премиальные модели «Мерседеса» для руководства.
  • Всего в списке 125 позиций, среди которых находятся экзотические: камень, стекло и бетон. Но есть и важные позиции: бульдозеры, станки, техника для обслуживания нефтяных и газовых скважин.
  • Однако это не значит, что чиновники совсем не смогут купить иностранную технику. Для этого правительство оставляет лазейку. Чтобы заказать что-либо из-за рубежа, достаточно будет доказать отсутствие аналогичного товара в России. Другой вариант – купить одну единицу техники стоимостью не более 100 тыс. руб., или совокупность товаров такой стоимости на сумму менее 1 млн руб.
  • Естественно, под запрет не попадают закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента РФ. Они по-прежнему могут тратить средства российских налогоплательщиков неподотчетно и закупать себе за народный счет все – от итальянской обуви до дворцов.
  • Кроме этого неэффективным делает запрет правительства разрешение МВД закупать иностранные транспортные средства для «обеспечения безопасности объектов государственной охраны». В переводе на русский язык это означает, что правоохранители будут закупать автомобили для перевозки чиновников.
  • Также документ дает право до 1 июля, когда запрет на госзакупки иностранных автомобилей вступит в силу, закупить транспортные средства для перевозки 10 и более человек, а также грузовых автомобилей и карет скорой медицинской помощи. Поэтому в самое ближайшее время мы увидим всплеск закупок «Мерседесов».

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Редакция "Капитала Страны"

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