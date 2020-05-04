У правительства кончается валюта. Будут экономить на госзакупках 151 0 Экономика

Российское правительство переходит в режим экономии валюты: с 1 мая вводится запрет на государственные закупки иностранных промышленных товаров. Исключением могут быть поставки из стран Евразийского экономического союза, говорится в постановлении правительства от пятницы. Таким образом власти, с одной стороны, снизят давление на рубль и замедлят темпы его девальвации, а с другой, решат проблему сокращающихся валютных поступлений от экспорта нефти и газа.