Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
07 АПР, 01:20 МСК
USD (ЦБ)    57,8332
EUR (ЦБ)    70,7069
Подпишись на рассылку КС
ИЗМИР

Ты откуда, «Новичок», США и Китай, ЦСКА в Лондоне, Россия и США, сколько денег надо иметь в России

6 Апреля 2018 256 0 Итоги недели
Ты откуда, «Новичок», США и Китай, ЦСКА в Лондоне, Россия и США, сколько денег надо иметь в России

Ты откуда, «Новичок»? Как сообщила газета The Times из закрытого города Шиханы (Саратовская область). Это по  сведениям британской разведки. Хотя накануне та же The Times утверждала, что «Новичок» производился на окраине Москвы. 

Дональд Трамп хочет  повысить пошлины на товары из Китая на общую сумму в 100 миллиардов долларов. Ранее речь шла о сумме в 50 миллиардов. Китай собирается отвечать симметрично. Пока это только взаимные угрозы.

ЦСКА опозорился.  Проиграл лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы со счетом 1:4 в присутствии  60 тысяч зрителей.

США планируют ввести новые санкции против России. Причина – кибератаки, которые, по мнению американцев, ведутся уже не менее двух лет. Все подробности здесь.

Но и это не все. Спецпрокурор Мюллер, допросил двух российских бизнесменов, приезжавших в США. Мюллер подозревает, что россияне переводили деньги на финансирование избирательной кампании Трампа. А по  американским законам это запрещено.

Сколько денег нужно российской семье из трех человек для безбедной жизни? Оказывается, 75,9 тысячи рублей в месяц. Об этом  свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир". Хотя, каждая пятая семья (21%) готова прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.

Транзит российского газа через Украину может упасть в 10 раз, заявляет  Алексей Миллер. После запуска новых трубопроводов -  "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". 

Великобритания может запретить торговлю российскими евробондами на фондовом рынке Лондона. Иначе санкции против России, по их мнению будут оставаться неэффективными. Действительно!  В марте Россия продала в Сити облигации на 4 млрд. долларов. Мнения наших экспертов.

Знаменитый «почтальон Печкин» и почтальон «Дрон». Последний, после первого запуска в Улан-Удэ, куда-то рухнул. Чуть кого-то не убил. Так что нечего дурью маяться! Живые почтальоны, они дешевле стоят и понадежнее будут!

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?

Неожиданная отставка Тулеева. Готов ли Путин прислушаться к протесту на местах?
Политика

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»

Однажды на скамеечку пришел к ним «Новичок». Загадки «дела Скрипаля»
События и факты

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг

«Глобального кризиса не будет». Что произойдет, если Лондон запретит давать России в долг
Интервью и комментарии

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?

Блеск и нищета строителя пирамид. В чем был гений Сергея Мавроди?
Экономика

Узнай, страна

В Ленинградской области открылась первая в России 3D-диорама о советско-финляндской войне

В Ленинградской области открылась первая в России 3D-диорама о советско-финляндской войне

«Командор» сделал первый шаг на пути из Калининграда к берегам Камчатки

«Командор» сделал первый шаг на пути из Калининграда к берегам Камчатки

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

06 АПР, 21:49 Россия ждет от Великобритании официальных заявлений по выдаче визы Виктории Скрипаль Россия ждет от Великобритании официальных заявлений по выдаче визы Виктории Скрипаль
Минфин США опубликовал полный список россиян и организаций, в отношении которых введены санкции
Минфин США опубликовал полный список россиян и организаций, в отношении которых введены санкции
06 АПР, 21:36 Ученые обнаружили новый гибрид двух сельскохозяйственных вредителей Ученые обнаружили новый гибрид двух сельскохозяйственных вредителей
06 АПР, 21:18 Рост ВВП России в первом квартале 2018 года составил 1,5 - 1,8% Рост ВВП России в первом квартале 2018 года составил 1,5 - 1,8%

Узнай страна!

02:39 В Ленинградской области открылась первая в России 3D-диорама о советско-финляндской войне В Ленинградской области открылась первая в России 3D-диорама о советско-финляндской войне
Роскомнадзор против Telegram. Чем закончится история популярного российского мессенджера
Роскомнадзор против Telegram. Чем закончится история популярного российского мессенджера
06 АПР, 18:48 На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна На территории индустриального парка «Уварово» построят завод по глубокой переработке зерна
06 АПР, 15:48 353 оздоровительных учреждения для детей откроются этим летом в Орловской области
06 АПР, 15:05 Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган» Состоялось открытие новой экспозиции музея Курской битвы поискового отряда «Курган»
05 АПР, 17:07 V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля V Инфраструктурный конгресс «Российская неделя ГЧП» пройдет в Москве 24-27 апреля
04 АПР, 17:18 Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь Выгодное сотрудничество: Удмуртия-Беларусь

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter