Ты откуда, «Новичок», США и Китай, ЦСКА в Лондоне, Россия и США, сколько денег надо иметь в России 256 0 Итоги недели

Ты откуда, «Новичок»? Как сообщила газета The Times из закрытого города Шиханы (Саратовская область). Это по сведениям британской разведки. Хотя накануне та же The Times утверждала, что «Новичок» производился на окраине Москвы.

Дональд Трамп хочет повысить пошлины на товары из Китая на общую сумму в 100 миллиардов долларов. Ранее речь шла о сумме в 50 миллиардов. Китай собирается отвечать симметрично. Пока это только взаимные угрозы.

ЦСКА опозорился. Проиграл лондонскому «Арсеналу» в четвертьфинале Лиги Европы со счетом 1:4 в присутствии 60 тысяч зрителей.

США планируют ввести новые санкции против России. Причина – кибератаки, которые, по мнению американцев, ведутся уже не менее двух лет. Все подробности здесь.

Но и это не все. Спецпрокурор Мюллер, допросил двух российских бизнесменов, приезжавших в США. Мюллер подозревает, что россияне переводили деньги на финансирование избирательной кампании Трампа. А по американским законам это запрещено.

Сколько денег нужно российской семье из трех человек для безбедной жизни? Оказывается, 75,9 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательского холдинга "Ромир". Хотя, каждая пятая семья (21%) готова прожить при бюджете от 20 до 45 тысяч рублей в месяц.



Транзит российского газа через Украину может упасть в 10 раз, заявляет Алексей Миллер. После запуска новых трубопроводов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".

Великобритания может запретить торговлю российскими евробондами на фондовом рынке Лондона. Иначе санкции против России, по их мнению будут оставаться неэффективными. Действительно! В марте Россия продала в Сити облигации на 4 млрд. долларов. Мнения наших экспертов.

Знаменитый «почтальон Печкин» и почтальон «Дрон». Последний, после первого запуска в Улан-Удэ, куда-то рухнул. Чуть кого-то не убил. Так что нечего дурью маяться! Живые почтальоны, они дешевле стоят и понадежнее будут!