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Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»?

4 Мая 2020 232 0 Экономика
Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»?

Объем наличных денег в обращении в апреле 2020 года достиг исторического рекорда. По данным Центробанка, на руках у россиян и в распоряжении российских компаний находится 11,7 трлн руб. В марте количество наличных в экономике выросло на 719 млрд руб., а в апреле еще на 493,2 млрд. Итого в обращение поступило 1,185 трлн руб. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ. Дополнительный объем наличных может пускаться на валютные операции и играть против стабилизации рубля.

Занимали на валютные спекуляции

  • Из банковской системы России в марте – апреле вывели 1,185 трлн руб. наличных, говорится на сайте ЦБ. Общая денежная масса выросла до 11,7 трлн руб. Это не характерно для первых весенних месяцев, поскольку масса наличных, как правило, увеличивается в конце и начале года – в декабре – январе, за счет премий и тринадцатых зарплат. Но из-за традиционно высоких трат эти средства поглощаются экономикой и не приводят к всплеску инфляции или сильным колебаниям рубля.
  • Вывод из банков наличных в марте – апреле 2020 года произошел во время обвала нефтяных цен, девальвации рубля и введения карантинных мер. По версии ЦБ, россияне в массовом порядке снимали наличные. Регулятор отметил высокий спрос на банкноты «в условиях повышенной неопределенности». Об этом он писал в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
  • Тем не менее статистика ЦБ за март говорит об обратном: объем рублевых счетов россиян не уменьшился, но, напротив, вырос – на 20 млрд руб. По итогам месяца он составил 24,523 трлн руб.
  • Иначе ситуация обстоит с долларовыми депозитами. С них россияне сняли 5 млрд долларов, из которых 3 млрд долларов пришлись на Сбербанк и ВТБ.
  • В то же время крупный бизнес получил 924 млрд руб. в виде кредитов. Это очень большая сумма, поскольку за весь 2019 год корпоративный сектор занял 1,6 трл руб. Также банки выдали кредиты на 289 млрд руб. физическим лицам. Но все эти средства, судя по всему, не пошли в реальный сектор, а были использованы для валютных спекуляций.
  • По словам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, картина складывается следующая: компании и граждане выбирали кредитные линии и большая часть средств осела в качестве наличности. Компании и россияне обменяли рубли на доллары, и засели с «кэшем» в выжидательной позиции.
  • Банки, в свою очередь, увеличили кредитование, но не получили новые средства на депозиты от рынка. Несмотря на отток рублевой ликвидности в размере 665 млрд руб., у банков есть 2 трлн руб. свободных средств и 8 трлн руб. ликвидных активов для получения кредитов от ЦБ, сообщила 17 апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Этот результат достигнут за счет наращивания задолженности перед ЦБ на 850 млрд руб. и перед Минфином на 182 млрд руб.

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Редакция "Капитала Страны"

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