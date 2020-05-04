Триллион рублей потеряли банки на фоне кризиса. Кто вышел в «кэш»? 232 0 Экономика

Объем наличных денег в обращении в апреле 2020 года достиг исторического рекорда. По данным Центробанка, на руках у россиян и в распоряжении российских компаний находится 11,7 трлн руб. В марте количество наличных в экономике выросло на 719 млрд руб., а в апреле еще на 493,2 млрд. Итого в обращение поступило 1,185 трлн руб. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные ЦБ. Дополнительный объем наличных может пускаться на валютные операции и играть против стабилизации рубля.