Три взрыва в секунду. Подрыв склада боеприпасов на Украине снова объявили диверсией Москвы

В Черниговской области, неподалеку от областного населенного пункта Ичня, на складе боеприпасов прогремел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает Фейсбук Генштаба ВСУ. Сам склад находится на территории шестого арсенала Минобороны Украины. Из опасной зоны было эвакуировано порядка 12 тыс. человек, кроме этого было принято решение о расширении в районе пожара зоны запрета полетов. Примечательно, что это не первый случай в стране, когда взрывается склад боеприпасов. Однако местные власти, не желающие признавать свою халатность, снова выдвигают версии о диверсии со стороны Москвы.

Пострадавших нет?

На момент написания материала пожар на военном складе потушен еще не был. Как пишут СМИ, на место происшествия было направлено 220 спасателей, а также 60 единиц техники. Кроме этого, по сигналу тревоги подняли подразделения полиции и Национальной гвардии Украины. Также сообщается, что на место взрыва отправился премьер-министр страны Владимир Гройсман.

По информации Госслужбы по ЧС Украины, на горящих складах под Черниговом хранится около 88 тыс. тонн боеприпасов. В ведомстве также сообщают, что «по состоянию на 9:00 (совпадает с мск – КС) на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности».

Первый взрыв, как сообщают местные СМИ, был зафиксирован в три часа ночи. Позднее, как проинформируют в Генштабе ВС Украины, интенсивность взрывов на шестом арсенале склада с боеприпасами составляет два-три раза в секунду.

В итоге взрыв стал одним из самых крупных в стране, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория – 402 гектара. По информации властей Киева, пострадавших в результате инцидента нет. Однако, по неофициальной информации, пострадавших насчитывается шестьдесят человек.

«Тяжкие последствия»

Более 12 тыс. человек было эвакуировано. К тушению пожара были привлечены пожарные танки. Также в радиусе 20 километров от места происшествия было остановлено движение поездов и автомобилей. Во всей области и вдоль границы с Россией был введен ряд ограничительных мер.

По информации Министерства инфраструктуры Украины, было принято решение расширить зону запретов полетов до 30 километров. Президент Украины Петр Порошенко вызывал к себе силовиков, которые должны проинформировать его о случившемся.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст. «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия». Наказание по статье предусматривает до семи лет заключения.

Не первый раз

Это не первый случай пожара на складе боеприпасов. За последние несколько лет на Украине было зафиксировано несколько подобных пожаров. В частности, в марте прошлого года произошел инцидент в Балаклее (Харьковская область). В результате взрыва погиб один человек, еще пятеро пострадало. Огонь уничтожил около 70% от общего числа вооружения, хранившегося на складе. Киев настаивал, что это диверсия.

Спустя почти год, на этом же складе произошел еще один пожар. В мае 2018 года на технической территории загорелась сухая трава. По стечению обстоятельств именно в этом месте происходила очистка и разминирование остатков снарядов после пожара, который произошел в прошлом году.

Еще один взрыв боеприпасов произошел осенью 2017 года на территории складов в Калиновке (Винницкая область). В тот раз из близлежащих населенных пунктов пришлось эвакуировать порядка 30 тыс. человек, пострадавших было двое. На этом складе, как сообщали СМИ, хранились ракеты, предназначенные для систем залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Огонь уничтожил около трети запасов.

И снова виноват Кремль

Как только стали появляться первые сообщения о взрыве на военном складе, украинские политики начали действовать «по классической схеме» и поспешили выступить с обвинениями в адрес России. По их мнению, за случившимся в Черниговской области стоит именно Москва. Так, в своем Фейсбуке по поводу пожара и причастности к нему Кремля высказался министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Примечательно, что в своем обращении министр припомнил все случаи, к которым якобы причастна Россия.

«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии, оккупацией Крыма и войной на востоке Украины, уничтожением Сирии, убийствами в Лондоне, Киеве, Солсбери, хакерскими атаками в Нидерландах, Украине, вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль», – заявил Омелян.

Более широко на причины пожара взглянула лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По ее мнению, во взрыве может быть виновата не только Москва. Политик считает, что к взрыву могла привести отсутствие должной реакции у местных властей на предыдущие инциденты, то есть, в этом случае не исключается «собственная бесхозяйственность и халатность».