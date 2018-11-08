Три миллиона за роскошную жизнь в колонии. Как член кровавой банды Цапков делал в тюрьме все что хотел

После того, как в интернете были обнародованы фотоснимки, на которых запечатлен осужденный член банды Цапков Вячеслав Цеповяз за столом с икрой, крабами и шашлыками, стали известны и другие подробности его жизни в колонии. В частности, у него был свободный доступ к служебным помещениям в исправительной колонии номер 3 (ИК-3) в Амурской области, где он отбывает наказание. Кроме этого, он мог спокойно переписываться со своим сыном с разных телефонных номеров. По сути, он жил в заключении полноценной жизнью, которая никак не вписывается в понятие быта обычного заключенного. Напомним, что Цеповяз был приговорен к 20 годам по делу о массовом убийстве в станице Кущевская.

С чего все началось

Большой общественный резонанс вызвали фотографии следующего содержания: заключенный на 20 лет по делу банды Цапков Владислав Цеповяз сидит в колонии за столом, который буквально уставлен деликатесами: красная икра, крабы, шашлыки. Кроме этого, на снимках можно увидеть мобильные телефоны, а также мягкие диваны, на которых расположился Цеповяз и его приятели. Еще на одном фото он находится около мангала, на котором можно насчитать 12 шампуров мяса. При этом колония – режимный объект, на котором запрещено пользоваться телефоном и шампурами.

Во ФСИН РФ подтвердили подлинность снимков. Однако стало известно, что сделаны они были еще в 2015 году. Буквально через несколько часов после публикации этих кадров в сети, региональное управление ведомства приняло решение о назначении дополнительной служебной проверки, а в амурской прокуратуре уже пообещали сверить ассортимент тюремного магазина с тем, что изображено на этих кадрах. К слову говоря, не каждая колония может похвастаться тем, что на ее территории продают такие яства. Еще один вариант: все эти роскошества Цеповязу передавала его супруга.

Переписка с сыном

Более того, как позднее стало известно, роскошный стол – не единственная привилегия, которая была у бандита. Выяснилось, что Вячеслав Цеповяз мог без проблем перемещаться по служебным помещениям колонии и звонить по телефонам. Кроме этого, у него была возможность периодически переписываться со своим сыном. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, он отправлял ему сообщения с разных номеров:

«Установлены факты переписки осужденного со своим сыном, [сообщения] он систематически направлял с различных номеров сотовых операторов… По незаконному согласованию с руководством учреждения он имел свободный доступ к служебным помещениям учреждения, пользовался стационарной телефонной связью».

В минувшую среду председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение региональному управлению СК провести проверку. И уже на следующий день стало известно, что в прокуратуре потребовали возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ИК-3 в Амурской области. В основе дела – статья 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Напомним, что Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы по делу банды Цапков. В 2014 году решением Верховного суда РФ срок наказания был сокращен на два месяца. По информации СК, банда Сергея Цапка держала в страхе станицу Кущевскую в период с 1998 года по 2010 год. На счету группировки 19 убийств, включая массовое убийство 12 человек, в том числе и детей.

Сколько стоит роскошная жизнь в колонии?

Следователям предстоит провести расследование и выяснить, как такое могло получиться. По информации бывших заключенных, тот, кто претендует на статус ВИП-сидельца, заранее договаривается с администрацией колонии о «хорошей жизни». Далее через родственников или близких людей на воле им перечисляются внушительные суммы на карты. И уже после этого во ФСИНе организовывается процесс по «доставке товаров».

Если выражаться тюремным арго, то это явление называется «заплатить за ноги». Именно таким образом на территории колонии оказываются мобильники, компьютеры, алкоголь, сигары и так далее. В итоге все эти элементы роскошной жизни попадали Цеповязу через его бывшую супругу. Об этом в разговоре с Business FM сообщил ее адвокат Эдуард Чургулия.

«Наталья как бывшая супруга не скрывала, что она передавала денежные средства и обеспечивала медобслуживание и все, что возможно, для поддержания жизни, она тратила колоссальные суммы… Это было не через структуры ФСИН, кроме того, как Наталья поясняла сама, она получала какую-то информацию, на какие карты перечислять деньги, и переводила эти денежные средства», – сообщил он.

Известны и суммы, которые жена заключенного переводила на карты. По ее словам, чтобы ее супруг получал все необходимое, каждый год она перечисляла по три миллиона рублей. После этого, как выяснилось, у Цеповяза в колонии появился долг, и в итоге он стал просить больше. И уже после этого супруги развелись. После развода агрофирма досталась бывшей жене, а сам Цеповяз пытается отсудить у нее предприятие, находясь в заключении.

К моменту выхода материала стало известно, что Вячеслава Цеповяза поместили в ШИЗО из-за нарушения распорядка дня.