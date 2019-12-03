Трампу – импичмент, России – дорогая нефть. Почему шок-прогноз Saxo Bank на 2020 год может сбыться?

«Шокирующие прогнозы» датского инвестиционного банка Saxo Bank стали доброй традицией. Ежегодно банк пугает мир своими предсказаниями, которые, несмотря на свою невероятность, потенциально могут угрожать мировой стабильности. На этот раз аналитики банка увидели намечающийся «подрыв устоев», разваливающийся ЕС, дорогую нефть и импичмент Трампу.

Прогноз – шок, но в нем намек

Эксперты Saxo Bank отмечают, что «шокирующие прогнозы» – это не официальная рекомендация, однако при этом инвесторам не стоит недооценивать возможность этих событий.

«Это попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного. Естественно, самые разрушительные (а значит, шокирующие) события наиболее неожиданны», – цитирует «Коммерсант» Saxo Bank.

1. Произойдет подрыв устоев

Главной шокирующей темой в прогнозе на 2020 года стал «подрыв устоев». По словам экспертов, текущее положение дел в мировой политике и экономике неизбежно будет меняться. Но не потому, что кто-то этого просто хочет, а потому, что «продолжение тенденций последнего десятилетия ввергло бы общество в войну с самим собой».

Если все останется так, как есть, то, по мнению главного экономиста Saxo Bank Стина Якобсена, рынки будут заменены правительствами, монополии станут единственной бизнес-моделью, а общественные дискуссии – поляризованными.

2. Нефть подскочит до 90 долларов

Нефть марки Brent вернется к отметке 90 долларов за баррель (в 2019 году торгуется около 60 долларов) вследствие сокращения сланцевой добычи в США и решения стран ОПЕК и России снизить добычу. Это вызовет ярость президента США Дональда Трампа, поскольку дорогая нефть затормозит экономический рост Америки. Российский бюджет от этого выиграет – чиновникам такой сценарий, по мнению банка, будет только на руку.

3. Не Великобритания, а Венгрия первой покинет ЕС

Венгрия присоединилась к Европейскому союзу в 2004 году и многое выиграла в экономическом плане. Но за время пребывания в ЕС у Венгрии накопилось много противоречий с Еврокомиссией.

Евросоюз ранее запустил против Венгрии процедуру по статье 7 союзного договора – за ограничение свободы и независимости прессы, судов, науки, меньшинств и правозащитников.

Со своей стороны руководство Венгрии заявляет, что страна себя только защищает себя, и, в первую очередь, свою культуру от массовой иммиграции. Подобное положение дел сложно назвать устойчивым. В итоге сторонам будет еще сложнее прийти к договоренности. Скорее всего, премьер-министр Виктор Орбан будет открыто говорить о «кровном братстве» с Турцией, что будет вступать в противоречие с интересами остальной Европы.

4. Трамп не избежит импичмента

Еще одно любопытное предсказание касается США – даже в условиях перемирия в торговой войне с Китаем, экономика США начнет задыхаться к середине 2020 года.

В свою очередь, Дональд Трамп поймет по данным опросов, что он сильно проигрывают конкуренту от Демократической партии и воспользуется последней попыткой удержать власть – под лозунгом «Америка прежде всего» отменит все существующие пошлины и введет плоский 25-процентный НДС на всю выручку от производства за рубежом.

Трамп предложит несогласным компаниям перенести производства в США и избежать высокого налогообложения. Таким образом система налогообложения в США перестроится в пользу внутреннего производства. Но от импичмента Трампа это не спасет, уверены в банке.