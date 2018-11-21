Трамп закрывает глаза на убийство, защищая сотрудничество с Саудовской Аравией

Трампу небезразличны Скрипали, но он готов простить принцу убийство оппонента. Во вторник Белый дом распространил заявление президента США Дональда Трампа, в котором говорится о том, что Вашингтон будет продолжать сотрудничество с Эр-Риядом, несмотря на то, имеет ли отношение наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман к убийству журналиста Джамаля Хашокджи или нет. Главный мотив, которым руководствуется Трамп – это цель противостоять Тегерану. Кроме этого, он стремится к тому, чтобы королевство не развивало свои связи с Россией и Китаем. К слову говоря, ставшая стратегическим союзником Саудовская Аравия – это первая страна, которую посетил Дональд Трамп в качестве президента.

Высказаться пришлось

Распространенное заявление Трампа, в котором речь идет об отношениях США и Саудовской Аравии и «деле Хашокджи», начинается со слов: «Мир – это очень опасное место». Как отмечает «Коммерсант», президент США изначально не очень стремился высказываться по инциденту, связанному с убийством журналиста, которое произошло в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Но, тем не менее, Трампу пришлось это сделать под давлением общественного мнения и своих политических оппонентов.

Издание Axios сообщает, что во время частного разговора глава США назвал нелепым факт того, что люди преувеличивают значение убийства саудовцами одного человека, «учитывая безжалостные практики таких стран, как Китай». Более того, как утверждает американское издание, Трамп общался со своими помощниками по поводу того, почему Штаты должны «биться» за Джамаля Хашокджи – журналиста, которые не был американцем, и убийство которого произошло не на территории США.

Держать отношения

В течение нескольких недель Дональд Трамп делал все, чтобы не испортить отношения с Саудовской Аравией, и заявление, о котором идет речь, является еще одним подтверждением этому: убитый журналист упоминается только в четвертом абзаце. До этого Трамп говорит о том, какую угрозу Иран представляет для Саудовской Аравии, США и Израиля.

Кроме этого американский лидер еще раз упоминает о том, что Саудовская Аравия готова инвестировать в страну 450 млрд долларов, включая 110 млрд для закупки военной техники. «Если мы безрассудно отменим эти контракты, Россия и Китай окажутся в огромном выигрыше и будут счастливы получить все эти новообретенные сделки. Это был бы прекрасный подарок им прямо из Соединенных Штатов»,– говорится в заявлении.

И только потом Дональд Трамп заговаривает об убийстве журналиста: «Преступление против Джамаля Хашокджи было ужасным, и наша страна не может с этим мириться». Тем не менее, о новых мерах против Эр-Рияда (кроме тех санкций, которые уже были введены на прошлой неделе против 17 саудовских граждан) в связи с убийством Трамп не сообщил.

«Никогда»

Washington Post, где работал Джамаль Хашокджи, пишет о том, что в ЦРУ сделали следующий вывод: не исключено, что приказ об убийстве журналиста отдавал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. Спустя несколько часов после публикации своего заявления президент США в беседе с представителями СМИ заявил о том, что в ЦРУ так и не сделали конкретных выводов о вине кронпринца.

Саудовская Аравия – первая страна, в которой побывал ставший президентом Дональд Трамп. Там же были заключен ряд политических договоренностей, которые были подкреплены многомиллиардными контрактами. А они, как заявил Трамп, предоставляют американцам сотни тысяч рабочих мест. Но весь парадокс в том, что журналисты сделали вывод о том, что это не соответствует действительности. А так называемые контракты – это декларации о намерениях, а вовсе не реальные сделки.

Однако Трамп не так прост, и своих заявлений менять не собирается. В этом плане сотрудничество с Саудовской Аравией является важнейшим элементом политики США. Поэтому, как отмечают СМИ, если Трамп признает ответственность Мухаммеда бин Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашокджи, это будет означать признание того, «что чрезмерная ставка Белого дома на 33-летнего принца в качестве стратегического союзника была ошибочной». В самой же Саудовской Аравии после убийства журналиста не хотят видеть Салмана следующим королем.