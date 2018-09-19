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Восточный экономический форум

Трамп назвал неуместными траты на «Северный поток-2», но не России, а Германии и другие новости среды

19 Сентября 2018 215 0 Тренды События и факты
Трамп назвал неуместными траты на «Северный поток-2», но не России, а Германии и другие новости среды

США не будут вводить санкций против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток-2», заявил Дональд Трамп. Однако он заметил, что считает траты немецкого народа на газопровод «неуместными». То же самое он мог сказать и про народ России. Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро. Запуск газопровода ожидается в конце 2019 года. Оператором проекта выступает компания «Nord Stream 2 AG», единственным акционером которой является «Газпром».

Более половины (52,1%) валового регионального продукта (ВРП) обеспечат в 2018 году 10 регионов РФ, пишет РБК. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан и Башкирия. Самый быстрый рост, по оценке Минэкономразвития, в 2018 году покажут Еврейская автономная область (9,1%), Ненецкий автономный округ (5,8%), Севастополь (5,1%), Мордовия (5,1%) и Ульяновская область (5%). С рецессией столкнутся четыре региона: ВРП Чечни сократится на 2,5%, Ингушетии – на 2,2%, Костромы – на 2,3%, а Сахалинской области – на 1,3%.

Китай продолжает удерживать лидерство по вложениям в американский госдолг, имея облигаций на 1,171 трлн долларов. Хотя и скромно сократил их на 7,7 млрд долларов. Для России это было бы существенное сокращение, запустившее очередной виток разговор о нашем ответе Чемберлену. Втрое место, как и месяц назад, занимает Япония, которая аккумулировала у себя казначейских бумаг Минфина США на 1,0355 трлн долларов. Всего на конец июля вложения в гособлигации США выросли на 40 млрд долларов – до 6,2516 трлн долларов, пишет РИА Новости.

Северная Корея приняла решение о демонтаже ракетного полигона «Тончханн». Об этом говорится в совместном заявлении лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. При этом Северная Корея готова допустить на полигон иностранных наблюдателей. Кроме того, КНДР планирует демонтировать ядерный реактор в Йонбене в соответствии с договоренностями с США, сообщает Интерфакс.

Крупнейший зарубежный покупатель российского самолета «Сухой Суперджет 100 (SSJ100)» – мексиканская компания Interjet может отказаться от использования этих самолетов из-за проблем с техническим обслуживанием и нехваткой запчастей. Те же проблемы есть и у российских авиаперевозчиков. Так компания Red Wings решила отказаться от эксплуатации этих воздушных судов. Такую же возможность рассматривает авиакомпания «Якутия», пишет издание «Газета.ru».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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