Тотальный госконтроль. Как ЦБ США, Японии и России развеивают миф о свободном финансовом рынке?

Работа финансового рынка невозможна без контроля со стороны правительства и государственных структур. Правительство РФ часто критикуют за «огосударствление экономики», в том числе ее финансового сектора. Однако данные аналитиков и экспертов говорят о том, что самые развитые и рыночные экономики мира находятся под жестким контролем государства.

Скупка по-японски

Стратегия контроля финансового рынка в Японии – скупка акций компаний. Делает это тамошний Центробанк не напрямую, а через инвестиционные фонды. Так, по итогам первого квартала 2019 года японский ЦБ оказался крупнейшим акционером в стране. Были куплены активы больших компаний, в том числе – Fanuc, Omron, Nidec. В активах Центробанка Японии акции 49,7 % организаций страны.

Однако такой подход, по мнению экспертов имеет ряд негативных последствий. Искусственная стимуляция роста цен на акции может обернуться кризисом, а привязка национальной валюты к финансовому рынку – тем, что любые колебания станут причиной повышения инфляции. К тому же многие сотрудники компаний являются акционерами, чем пользуется руководство. Однако стимуляция повышения качества работы в этом случае не действует, так как каждый знает, что снижение котировок будет контролировать государство.

Несмотря на это правительство Японии не намерено менять финансовую политику. Средний объем ежегодных инвестиций по прогнозам составит 53 млрд. долл.

Инструменты американского правительства

Для контроля экономической ситуации США еще в 1987 г правительством была создана группа по финансовым рынкам при президенте. Формально она занимается анализом рисков на фондовых биржах, изучает движения ценных бумаг, инвестиционные проекты. Кроме того, группа может прекратить торги на биржах, если, по мнению специалистов, осуществляются спекулятивные операции.

Но есть косвенные факты, подтверждающие гораздо большее влияние президентской администрации на финансовый рынок США: Например, быстрая стабилизация рынка после мирового финансового кризиса 2008 года. Предпосылок к росту не было, однако он появился буквально через 9-11 месяцев. Не было изменений после победы Трампа на выборах Президента США, хотя аналитики прогнозировали резкое падение индексов, а также серьезных последствий американо-китайского торгового конфликта осенью 2018 года.

Судя по всему, действия правительства США имеют предупредительный характер. Специалисты прогнозируют возможные причины ухудшения финансового рынка и заранее разрабатывают инструменты по стабилизации.

Особенности российского финрынка

Особенность регулирования относительно молодого финансового рынка России заключается в отсутствии традиций и негласных правил. С момента перехода на рыночную систему экономики российские предприниматели стремились к быстром обогащению, не вкладываясь в долгосрочные инвестиционные проекты. У государства же не было контролирующих органов, которые смогли бы регулировать эти процессы.

Результат – появление и успешная деятельность финансовых пирамид типа «МММ». Это подорвало доверия населения к эмиттерам. Рынок ценных бумаг до сих пор остается интересным только крупным инвесторам.

Основной источник поступления от частных лиц на финансовом рынке России – это депозиты и налично-денежная составляющая. Так, на 2019 г депозитный портфель и наличные сбережения составляют 81 %, а ценные бумаги – не более 9 %.

На корпоративном уровне есть проблемы с прозрачностью информации, часто не раскрываются нюансы дивидендной политики. В структуре организаций редко встречаются независимые члены директоров, завышаются вознаграждения топ-менеджеров. Нет четких правил финансовой отчетности, регламента проведения аудита.

В итоге подобная бесконтрольная деятельность может привести не к развитию финансового сектора, а к лоббированию интересов определенных негосударственных структур, формированию монополий. Главные задачи государственных органов – контроль за деятельностью финансовых компаний, создание благоприятного климата для иностранных и внутренних инвестиций

Области регулирования

Механизмы регулирования в России долго были во многом схожи с аналогичной системой в США – каждая государственная организация отвечает за определенный участок рынка. Однако с 2013 г большая часть полномочий была передана Центробанку России. Сегодня в области контроля и надзора ЦБ РФ находятся участники рынка ценных бумаг – брокеры, дилеры, управляющие, инвестиционные и негосударственные пенсионные фонды, фондовые, валютные товарные биржи, страховые компании и брокеры. ЦБ РФ считается мегарегулятором, но регулирует не все области коммерческой деятельности. Так, Минфин следит за правилами организации пенсионных накоплений.

Степень свободы

Помимо проверок деятельности субъектов финансового рынка на соответствие действующему законодательству, ЦБ РФ имеет следующие инструменты влияния. Это продажа или покупка ценных бумаг у банков, которая приводит либо к пополнению денежных резервов, либо к их уменьшению. Последнее снижает возможность кредитования. Это регулирование процентной ставки, которое уменьшает или увеличивает объем денежной массы на рынке. Это изменения курса иностранной валюты и регулирование объема национальной валюты, предназначенной для внутреннего оборота.

В настоящее время негосударственная деятельность на финансовом рынке России имеет значительно большую степень свободы, чем в развитых европейских странах. В результате повышается капитализации больших компаний и монополизация в определенных секторах рынка. Чтобы стабилизировать эти процессы, нужно усиливать государственное регулирование для повышения конкурентоспособности и создания свободного финансового рынка.