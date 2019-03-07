«Топором и кувалдой». В Госдуме принят закон о «фейковых новостях»

Депутаты Госдумы РФ в третьем и окончательном чтении приняли закон, предусматривающий наказание за распространение фейковых новостей в сети Интернет. Соответствующий документ поддержали 322 депутата (71,6%), против выступили – 78 (17,3%), воздержавшихся не оказалось. Одновременно с этим законом парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает штрафы за оскорбление органов власти в сети. Оба проекта вызвали неоднозначную реакцию со стороны общественности, представители которой увидели в этом нарушение свободы слова.

Что такое фейковые новости

Под определением «фейковые новости» понимается недостоверная общественно значимая информация, которая распространяется под видом достоверных сообщений и создает угрозу общественному порядку, а также может причинить вред жизни и здоровью граждан, имуществу, объектам жизнеобеспечения и так далее.

Определять, насколько достоверной является та или иная информация, предстоит сотрудникам прокуратуры.

В случае, если экспертами будет установлено, что в конкретном сообщении содержатся недостоверные данные, то далее последует обращение в Роскомнадзор, который в свою очередь напишет претензию конкретному интернет-СМИ. После поступления такого обращения издание будет обязано «незамедлительно» удалить материал. В противном случае, доступ к ресурсу будет заблокирован.

Уточняется, что на новостные агрегаторы данный закон не распространяется.

Какие будут штрафы

Если говорить о наказании, то принятый закон предусматривает штрафы, размер которых будет варьироваться в зависимости от ситуации и статуса лица. Так, в случае первого «распространения фейка» нарушителю грозит штраф до 100 тыс. руб., а для юридических лиц – до 500 тыс. руб. Если закон будет нарушен во второй раз, то сумма штрафа становится больше – до 300 тыс. и 1 млн соответственно. В случае, если фейковые сообщения приведут к смерти человека, а также нанесут вред здоровью или станут причиной нарушения общественного порядка, тогда речь идет уже о штрафе до 400 тыс. и 1,5 млн руб. для юридических лиц.

Параллельно с этим российские парламентарии одобрили законопроект, который предусматривает наказание за оскорбление органов власти в сети. За него проголосовало 327 человек, против – 40, воздержался – 1. Этот документ означает, что блокировать страницы с такой информацией будет Роскомнадзор. Перед этим Федеральное агентство за сутки должно будет уведомить о блокировке, таким образом, предоставить возможность удалить оскорбительное сообщение самостоятельно. Как сообщается, ко второму чтению, состоявшемуся накануне, сумма штрафа за нарушение выросла до 300 тыс. руб.

Не всем понравилось

Примечательно, что обе инициативы стали поводом для критики, причем, не только со стороны обычных граждан. Еще в феврале глава комитета по информационной политике Леонид Левин заявлял, что «не все можно решать топором и кувалдой». При этом Минкомсвязи направляло в российское правительство заключение отрицательного характера на законопроект о фейках, однако против инициативы в целом министерство выступать не стало. Не понравилась инициатива и председателю Совета по правам человека при президенте Михаилу Федотову, который заявил, что обе инициативы – это нарушение свободы слова.

Авторами обеих инициатив являются глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Авторы заявляют, что целью соответствующих норм является предотвращение угрозы общественному порядку в России. Вместе с этим, как заявил Клишас, конструктивная критика власти является «необходимой» и «частью политического процесса», подчеркнув, что она может выражаться практически в любой форме, кроме очевидно оскорбительной.