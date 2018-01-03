Топливо дорожает, Совбез ООН и события в Иране, Путин об экономии энергии, крыса отменила авиарейс 165 0 Итоги дня

С 1 января в России выросли ставки акцизов на дизельное топливо и бензин класса 5. Как это повлияет на розничные цены? Скоро почувствуем на себе.

США созывают специальное заседание Совбеза ООН в связи с последними событиями в Иране. Какие решения будут приняты, как отреагирует на них Иран, как это все повлияет на Россию? Скоро узнаем.

Президент Путин в ходе пленарного заседания первого международного форума «Российская энергетическая неделя» подчеркнул, что в рамках повышения энергоэффективности к 2035 году в стране планируется снизить энергоёмкость валового внутреннего продукта примерно в 1,5 раза.

Самолет авиакомпании Alaska Airlines не вылетел из калифорнийского города Окленд по маршруту до Портленда. Причина - крыса, которая забралась на борт воздушного судна по трапу. Поймать зверя не удалось. Пассажиров отправили другим рейсом.

В Тамбове завершено строительство перинатального центра детской областной клинической больницы. В первом квартале 2018 года после получения лицензии здесь примут первых пациентов.