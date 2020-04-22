Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть 427 0 Экономика

Президент США Дональд Трамп отдал команду американскому военно-морскому флоту открывать огонь на поражение по кораблям Корпуса стражей исламской революции, если те будут совершать опасные маневры. Решение последовало после многочисленных случаев сближения иранских кораблей с судами американского флота, а также сообщения о запуске первого военного спутника Ирана. В итоге из-за перспектив напряженности в Персидском заливе нефтяные цены подскочили почти на 30%.