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Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть

22 Апреля 2020 427 0 Экономика
Топить иранские корабли. Трамп нашел способ поднять цены на нефть

Президент США Дональд Трамп отдал команду американскому военно-морскому флоту открывать огонь на поражение по кораблям Корпуса стражей исламской революции, если те будут совершать опасные маневры. Решение последовало после многочисленных случаев сближения иранских кораблей с судами американского флота, а также сообщения о запуске первого военного спутника Ирана. В итоге из-за перспектив напряженности в Персидском заливе нефтяные цены подскочили почти на 30%.

Напряженность в Персидском заливе

  • Нефтяные котировки перешли к стремительному росту после заявления президента США Дональда Трампа о том, что американские военные корабли должны наносить удары по иранским военным судам, если те будут опасно приближаться. После этих слов Трампа фьючерсы марки Brent подсочили до 20 долларов, хотя до этого падали до 15,99 долларов за баррель. То же самое произошло и с американской нефтью WTI, которая тоже подорожала на 30%, до 13,32 долларов за баррель.
  • По информации Reuters, за неделю корабли Корпуса стражей исламской революции (КСИР) 11 раз опасно сближались с американскими военными кораблями в Персидском заливе. Через несколько часов после объявления о том, что КСИР запустил в космос первый иранский военный спутник, Трамп нанес ответный удар – разрешил атаковать военному флоту иранского противника.
  • Трамп обосновал право на ответный удар тем, что корабли КСИР «терроризируют» американских военных, которые патрулируют нефтяные артерии в Персидском заливе и Оманском проливе. Через Персидский залив проходит около трети мировых поставок нефти, поэтому напряженность в этом регионе создает угрозу стабильности нефтяного экспорта.
  • Однако это никак не меняет того, что мировой спрос на нефть остается низким. По словам министра энергетики России Александра Новака, спрос упал на 20-30 млн баррелей в сутки. Это происходит из-за сокращения активности населения, подчеркнул он. Новак заверил, что волатильность будет сохраняться на рынках, пока не заработает сделка ОПЕК+, в рамках которой Россия должна сократить добычу на рекордные 2,8 млн баррелей в сутки.

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Редакция "Капитала Страны"

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