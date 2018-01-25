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Только через посредников. Минфин представил законопроект о криптовалютах в России

25 Января 2018 204 0 Тренды События и факты
Только через посредников. Минфин представил законопроект о криптовалютах в России

Покупать и продавать криптовалюты и токены россияне смогут только с помощью посредников. О соответствующих изменениях говорится в проекте закона «О цифровых финансовых активах», который был обнародован на официальном сайте Министерства финансов России. Ранее разработать законопроект о криптовалютах поручил президент России Владимир Путин.

Правила для дилеров

Согласно документу, в Минфине предлагают совершать сделки по покупке-продаже цифровых финансовых активов россиянами исключительно через профессиональных участников рынка либо через организаторов торгов. Вместе с этим торговые площадки будут обязаны провести регистрацию специальных правил в Центробанке.

В частности, в документе говорится о том, что у обладателей токенов и криптовалют будет возможность покупать и продавать, а также производить их обмен на другие токены и криптовалюты «только через оператора обмена цифровых финансовых активов».

Минфин также прописывает и определение таких операторов-посредников. Разъясняется, что ими могут являться профессиональные участники рынка ценных бумаг, у которых есть соответствующая лицензия, дающая право на брокерскую, дилерскую деятельность, а также деятельность форекс-дилера. Плюс к этому, как было сказано ранее, организаторы торгов, которые планируют проводить обмен цифровых финансовых активов, обязаны будут провести в Центробанке России регистрацию спецправил для подобных операций.

Разногласия с ЦБ

В связи с новым законопроектом между Минфином и Центробанком России возникли споры. «По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество. По мнению Банка России, данные сделки должны быть разрешены только в отношении токенов, выпускаемых с целью привлечения финансирования», – говорится в распространенном пресс-релизе министерства.

Вместе с этим, как считают в ведомстве, данный законопроект, где говорится о запрете сделок, может создать условия, которыми может воспользоваться нелегальный бизнес, также через него можно будет легализовать доходы, полученные преступным путем.

Что касается снижения рисков мошенничества и увеличения налоговых поступлений в российский бюджет, то, как считают в Минфине, этому будет способствовать «законодательное закрепление определения криптовалюты и введение особого режима сделок с ней».

Налоги и имущество

«Проблему учета криптовалют в имуществе можно решить, если будет разработан механизм, позволяющий контролировать сделки по приобретению и продаже криптовалюты с возможностью идентификации сторон», – цитирует РБК юриста Heads Consulting Ксению Степанову.

«У государства есть интерес в сборе налогов с прибыли от операций, поэтому централизованная организация оборота криптовалют вполне логична», – считает основатель группы компаний Blockchain.ru Дмитрий Мацук. Вместе с этим, как заявил один из экспертов, в полной мере это вряд ли поможет решить проблему, так как «никто не сумеет запретить перевод криптовалюты от одного человека другому в обход биржи».

Цифровые термины

В опубликованном проекте федерального закона «О цифровых финансовых активах» также приводится ряд терминов, которые разъясняют суть определений:

Валидация цифровой записи – юридически значимое действие по подтверждению действительности цифровых записей в реестре цифровых транзакций, осуществляемое в порядке, установленном правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Майнинг – предпринимательская деятельность, направленная на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.

Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций.

Токен – вид цифрового финансового актива, который выпускается юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее – эмитент) с целью привлечения финансирования и учитывается в реестре цифровых записей.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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