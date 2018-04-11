Тест, реальная угроза или эмоции? Как в России воспринимают ослабление рубля 100 0 Тренды Экономика

Резкое ослабление рубля началось в понедельник, 9 апреля. Российские рынки начало трясти на фоне новых американских санкций против отечественных бизнесменов и крупных компаний. Европейская валюта ежедневно обновляет максимумы, и уже к среде стоимость евро превысила отметку в 80 руб., доллар поднялся в стоимости до 64 руб. – последний раз такой скачок наблюдался весной 2016 года.

У Центробанка «рисков нет»

Комментируя ситуацию, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в этом плане у регулятора имеются все необходимые инструменты, чтобы противостоять влиянию новых санкций на инфляцию. «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности», – заявила она.

Кроме этого, глава регулятора выразила уверенность в том, что в данный момент таких рисков нет, в связи с чем «нет необходимости никакой применять системные меры». «Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить», – пообещала Набиуллина.

Продолжая тему инфляции, глава ЦБ РФ заявила: «Валютный курс – это один из каналов влияния на инфляцию, но не единственный. У нас отработан весь инструментарий, прежде всего наша процентная политика, которая позволяет любого такого рода события – ограничивать их влияние на инфляцию».

Тест для макроэкономики

Особой опасности в сложившейся ситуации не увидел и глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Более того, как считает министр, новые американские санкции – это хороший тест для макроэкономической конструкции, которая сегодня существует в России. «Произошедшие события – это хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство и ЦБ выстраивают последние несколько лет», – подчеркнул он.

Орешкин убежден, что российская макроэкономика и финансовые рынки страны выдержат сегодняшний всплеск волатильности. «Макроэкономика и финансовые рынки, конечно, выдержат, здесь можно не сомневаться. Но акцент бы я как раз сделал на бесперебойной работе предприятий», – отметил глава министерства.

Обвал рубля – это эмоции

Ситуацию с падением рублевого курса прокомментировали и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российская финансовая система имеет «изрядный запас прочности». Что касается остального, то это, по его словам, является эмоциональными проявлениями и даже частично спекуляцией.

«В Кремле на это реагируют как, еще раз повторяю, на такие эмоциональные проявления, частично спекулятивные проявления. Здесь требуется спокойная и трезвая оценка ситуации. Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности», – сказал официальный представитель Кремля.

Тем временем…

Пока в России рассуждают о рисках падения рубля, российские ритейлеры техники предупреждают о повышении закупочных цен на бытовую электронику и технику примерно на 5–10%. Объясняют они это ослаблением курса рубля. Об этом в разговоре с «Ведомостями» рассказала руководитель отдела по связям с общественностью сети «Эльдорадо» Юлия Завьялова.

Аналогичную ситуацию описывает и представитель одного из крупнейших продавцов бытовой техники и электроники «М.видео» Валерия Андреева. Уведомления о повышении стоимости товаров получила также MediaMarkt. Известно также, о каких именно товарах идет речь. Так, россиянам стоит ждать повышения стоимости на смартфоны, ноутбуки, стиральные машины и остальную зарубежную бытовую технику.

Все было прогнозируемо

Ряд аналитиков считает, что о предпосылках ослабления рубля в апреле и мае говорилось еще до того, как США ввели новые санкции. По словам Сергея Королева из «Церих Кэпитала», которого цитирует РБК, на плановое ослабление российской валюты повлияло «увеличение валютных интервенций Минфином, рост ключевых ставок ФРС и снижение ставки в России и, соответственно, ослабление интереса инвестора к операциям carry trade». «Введение санкций послужило триггером для этого ослабления», – считает специалист.

Вместе с этим, как считает другой эксперт, еще один фактор, который влияет на рублевый курс – это ситуация на Ближнем Востоке. По словам главного аналитика Росбанка Евгения Кошелева, в данный момент речь идет, в том числе и о решении США по поводу возможного удара по Сирии в качестве ответа на «предполагаемое применение химического оружия в городе Дума».