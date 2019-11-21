Территория сотрудничества. Какие возможности Орловской области покажут инвесторам в ТПП РФ?

В Москве в Конгресс-центре ТПП РФ 27 ноября пройдет День Орловской области. В рамках мероприятия «Орловская область – территория сотрудничества» состоятся встречи с потенциальными инвесторами руководителей региона и представителей бизнеса. Планируется, что достижения и перспективы Орловской области как площадки инвестиций и инноваций представит глава региона Андрей Клычков.

Достижения в экономике

В этом году Орловская область демонстрирует рост экономики, темпы которого значительно опережают среднероссийские.

Так, рост валового регионального продукта, по предварительной оценке, в 2019 году составит 105,4 % к уровню 2018 года, а его объем достигнет 238,5 млрд рублей.

В Орловской области растет промышленное производство – его индекс, по оценке, в 2019 году составит 101,8 %. Объем отгруженных товаров, произведенных в регионе, достигнет 142 млрд рублей. Это на 6,1 % больше показателей прошлого года.

В 2018-м году Орловская область поставила рекорд по темпам роста производства продукции сельского хозяйства - 119,5 %.

По этому показателю она заняла третье место в России. И в этом году региональный АПК держит высокую планку. Уже в первом полугодии объем производства продукции сельского хозяйства составил 10,5 млрд рублей с темпом роста 102,8 %.

Промышленная и сельскохозяйственная продукция Орловской области сегодня поставляется не только во множество регионов России, но и в 68 стран мира.

В товарной структуре экспорта лидирует машиностроительная продукция (54,8 %), а также продовольствие и сырье (25 %), металлы и изделия из них (12,5 %). Основными торговыми партнерами региона стали Германия, Беларусь, Италия, Китай, Узбекистан, Казахстан, Польша, Турция, Украина, Латвия Литва и другие. В январе-августе 2019 года внешнеторговый оборот области превысил 373 млн долларов США, при этом экспорт составил $156 млн, а импорт - $218 млн.

«Наша задача - нарастить промышленный и сельскохозяйственный экспорт, увеличить присутствие на внешних рынках IT-продуктов, образовательных и туристических услуг региона. Международная торговля с положительным балансом, возрастающее освоение внешнего рынка – наша региональная «национальная цель», - отмечает губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Привлечение инвесторов

В начале ноября Андрей Клычков выступил в Орле с Инвестиционным посланием на 2020 год, определив для власти и бизнеса основные направления работы по социально-экономическому развитию региона.

Он отметил, что задачи, поставленные в Инвестиционном послании на 2019 год, в основном выполнены и при этом приняты «федеральные решения, повысившие капитализацию и конкурентоспособность Орловской области».

Постановлениями Правительства РФ в апреле 2019 года создана территория опережающего социально-экономического развития «Мценск», в сентябре - особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел» в Мценском районе. Таким образом, в границах Орловской области впервые появились территории особых правовых режимов предпринимательской деятельности с широким спектром преференций. А моногород Мценск получил возможность диверсифицировать свою экономику, привлечь инвесторов для создания новых производств и новых рабочих мест.

« Наш регион приобрел качественно новый экономический статус, как субъект РФ, обладающий существенными конкурентными преимуществами на рынке инвестиций. Необходимо грамотно применить эти преимущества для привлечения в экономику внутренних и внешних инвестиций, новых деловых партнеров из России и из-за рубежа», - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

Многое для этого уже делается. В том числе разрабатывается маркетинговая стратегия Орловской области - продвижение самого региона и произведенных в нем товаров, услуг и отраслей. В областной администрации отмечают, что это принципиально новая проектная работа «по отбору конкурентных ценностей социально-экономической экосистемы Орловщины и созданию концепции регионального брендирования».

«Рассчитываем, что победившие в творческом конкурсе логотипы смогут популяризировать наш регион, стать «знаком качества» орловских товаров, рекламировать достопримечательности, развивать туризм и привлекать инвесторов. Орловская область должна стать позитивно узнаваемой! Её товары, предприятия, технологии, компетенции, культурный код – должны стать визитной карточкой региона в стране и мире!» - подчеркнул в инвестиционном послании Андрей Клычков.

Сегодня в рейтинге регионов по индексу физического объема инвестиций в основной капитал Орловская область занимает 6-е место в Центральном федеральном округе и 26-е в России.

В 2018 году объем инвестиций в расчете на душу населения области составил 66,7 тыс. рублей. Прогнозируется, что по итогу 2019 года объем инвестиций в основной капитал достигнет 52 млрд рублей , а рост составит 104,6% к 2018 году.

Поддержка бизнеса

В Орловской области реализован ряд крупных инвестиционных проектов. ООО «АйВиСи Рус» создано производство напольных покрытий, ООО «СтеМал» - производство цементно-стружечных плит. ООО АПХ «Мираторг» ведет строительство животноводческих комплексов и развивает производство сельхозкультур. ООО «Знаменский СГЦ» обеспечивает рост свиноводческих мощностей. ООО «Керама Марацци» созданы новые производственные линии, ООО «Кумир», ООО «Промпарк» и ООО «ЭкоПродукт» - крупные тепличные комплексы.

Компании получили максимальное содействие региональных властей в реализации своих инвестпроектов.

Кроме того, оказывается весомая поддержка бизнес-стартов в муниципальных образованиях. В Орловской области реализуется проект «Про100 Бизнес», который имеет две составляющих: качественную - «просто» и количественную - «100». С самого начала целью проекта было дать возможность, как минимум, ста предпринимателям безбарьерно начать свой бизнес. Проектной команде удалось аккумулировать в «одном окне» ресурсы разных ведомств и создать эффективную адресную систему генерации бизнес-стартов.

В результате «с нуля» открыто почти 300 субъектов бизнеса.

При этом 100 из них уже стали постоянными клиентами Центра «Мой бизнес», где начинающим предпринимателям предложен уникальный дифференцированный пакет услуг. Кратно перевыполнили проектное задание такие муниципалитеты как город Орел, Глазуновский, Мценский, Троснянский районы. Поскольку проект себя оправдал, он будет масштабирован на всю территорию Орловской области.

Сегодня в регионе работает более 26 тысяч малых предприятий и индивидуальных предпринимателей с оборотом более 239 млрд рублей. Малый бизнес Орловщины - это более 88 тысяч трудоустроенных граждан и 1 млрд 760 млн. рублей совокупных налоговых поступлений.

«Перед нами стоят серьезные вызовы и главный из них – это увеличение к 2024 году численности занятых в сфере малого бизнеса до 107 тыс. человек как предусматривает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». На достижение этой цели Орловская область направит более 488 млн. рублей, 119 из которых уже работают в 2019 году, - подчеркнул в своем Инвестиционном послании глава региона.

Сегодня орловские предприниматели могут получать госгарантии по банковским кредитам в сумме до 30 млн. рублей, а по налаженному механизму совместных гарантий с Корпорацией МСП – в сумме до 1 млрд рублей. С учетом запросов бизнеса на льготное кредитование, в 2019 году фондом микрофинансирования принят новый порядок кредитования в приоритетных отраслях экономики, снижены процентные ставки по кредитам для стартового бизнеса, экспортеров, предпринимателей-многодетных родителей, а также с 3 до 5 млн. рублей увеличена максимальная сумма кредита на инвестиционные цели.

В администрации региона отмечают, что инвестиционные вложения – это строительство и модернизация производств, современное оборудование и высокие технологии, конкурентная продукция и новые рынки сбыта, а также приток «свежего» делового капитала, новой производственной культуры, торговых связей и грузопотоков.

«Все эти факторы несут в себе сильный синергетический импульс, а каждое рабочее место в новом инвестпроекте, как правило, «ведет за собой» запрос на 5-7 новых рабочих мест в малом и среднем бизнесе. Инвестиции – это движение к здоровой экономике региона! - заявил в своем Инвестиционном послании» губернатор Орловской области Андрей Клычков, - Это рост налоговых поступлений и благосостояния людей, привлекательный рынок труда и профессиональные перспективы. Это принципиально новые возможности бюджета на развитие образовательной, медицинской, социальной инфраструктуры, создание условий для полноценного труда, отдыха и досуга, которые обращены во благо каждого жителя области. Вот для чего нам нужны инвестиции!»

27 ноября в Москве пройдет День Орловской области в ТПП РФ. Мероприятие состоится с 10.00 – 15.00 ч. по адресу: г. Москва, ул. Ильинка, 6. На выставочной экспозиции представят проекты и предложения ведущих орловских предприятий различных отраслей - АПК, промышленности, IT-технологий, образования, туризма.

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