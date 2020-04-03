Тень на стене. Как побороть страх перед будущим и неизвестностью?

Нынешние времена мало располагают к уверенности в завтрашнем дне. Будущее, и без того зыбкое, стало непредсказуемым. Прежние правила перестают действовать, какой будет жизнь, что станет нормой, с какими проблемами придется столкнуться и как их решать – все это неизвестно. А неуверенность всегда рождает страх.

Страх – естественная реакция на неуверенность и нестабильность.

Бояться вообще нормально, это биологическая реакция, заложенная в нас с целью выживания вида.

Неизвестность означает опасность.

При опасности наше тело вырабатывает адреналин, чтобы заставить наши мышцы работать с удвоенной-утроенной силой и либо победить врага, либо успешно от него убежать.

Это идеальная схема. Но проблема в том, что чаще всего нашего врага нельзя победить, врезав ему кулаком в нос.

Убегать от него тоже бесполезно.

Как бы ни хотелось накрыться с головой одеялом, зажмуриться и открыть глаза в новом (а лучше старом) прекрасном мире, где все понятно и более-менее предсказуемо – так совершенно точно не получится.

Между тем близкие жаждут наших забот, внимания и утешения.

Работа стоит, суп не сварен, - и все потому, что страх за ближайшее будущее просто не дает сосредоточиться.

Становится трудно засыпать - перекачанное адреналином тело не желает расслабляться. Становится трудно просыпаться, потому что приходится выходить из блаженного забытья и возвращаться к тревогам.

Меж тем нерешенные ежедневные проблемы копятся и копятся, а сил на их разрешение становится все меньше и меньше. Спрашивается, что же делать?

Для начала надо вернуть себе эмоциональное состояние, в котором вы обретете снова способность мыслить здраво.

Для этого надо сбросить избыточный адреналин при помощи физических действий – ведь именно ради них этот гормон и попадает в нашу кровь.

Найдите в интернете любой простенький курс физических упражнений и делайте их до тех пор, пока не вспотеете и дыхание не ускорится. По двадцать-тридцать минут два раза в день для начала будет достаточно.

Начните мыть пол руками, а не шваброй – выглядит легко, а на самом деле - хорошее физическое упражнение.

Очень хорошо снимает напряжение душ, в особенности контрастный. Постарайтесь в это время сосредоточиться на ощущениях своего тела: как бежит по нему вода, как ощущается температура. Это помогает расслабиться и отвлечься от мрачных мыслей.

Если нет возможности заняться физкультурой - сильно напрягите все мышцы тела, подержите в напряжении минуту, потом максимально расслабьте. После двух-трех раз вы ощутите, как из мышц уходит лишнее напряжение.

А когда «животный» механизм борьбы с опасностью уже сработал и не мешает думать – начинайте применять человеческие методы борьбы со страхом.

Есть старая пословица: «Смелый умирает один раз, а трус – тысячу». Смысл здесь в том, что рисуемые нашим воображением картины телом воспринимаются как совершенно реальные со всеми вытекающими последствиями.

Как уже было сказано, больше всего мы боимся неизвестности. И все мы по большей части не решаемся даже представить себе целиком то, чего боимся.

Мы, словно во вспышках молнии, видим то хвост, то клык, то желтый глаз – но не чудовище целиком. Оно лишь отбрасывает на наш разум свою гигантскую тень…Но видели ли вы, каких размеров может достигать тень обычной собаки?

Так что лучший способ справиться со страхом – посмотреть ему в глаза.

Возьмите лист бумаги и разделите его пополам. В одной половине опишите все, чего вы боитесь. Причем «вычерпайте себя» буквально до дна, не стесняясь: с работы уволят, банк отберет квартиру, не возьмут даже сортировать картошку в супермаркет, закончу дни в картонной коробке под мостом.

Возможно, ваш разум будет сопротивляться. Это нормально, мы уже договорись, что страх естественное чувство.

Пока вы будете писать, в вашей крови снова окажется море адреналина.

Отложите листок и начинайте его "жечь": пойте, танцуйте, приседайте, прыгайте. Не стесняйтесь ничего. Выбрасывайте свой страх. Если рядом семья, вы можете сделать это вместе под какую-то ритмичную музыку.

А потом, когда устанете, снова возьмите список и начинайте писать в свободной колонке те возможности, которые откроются перед вами, если все представленные ужасы сбудутся. Обратите внимание: не способы избежать этого и все наладить, а то, что вы станете делать, если страхи сбудутся и жизнь, какой вы ее знаете сейчас, рассыплется.

И терять вам станет нечего.

Это кажется невыполнимым, даже кощунственным.

Но, во-первых, огромное количество возможностей рождается на пепелище. Во-вторых, если вы подключите к делу вашу фантазию и не станете стесняться так же, как не стеснялись, описывая возможные ужасы – вы обнаружите в колонке свои детские мечты, свои давние желания, свои давно утраченные ожидания от жизни.

Это дает возможность посмотреть на проблему не только с темной, но и со светлой стороны, увидеть, так ли велика собака, как отбрасываемая ею тень.

И еще одно очень важное замечание. Пока мы находимся в ситуации неизвестности и нестабильности, в ситуации, которая меняется быстрее, чем мы успеваем подстроиться под нее – не стоит искать конечных решений ни для одной из существующих или возможных проблем.

Вместо этого стоит жить текущим моментом, одним днем. Двигаться короткими перебежками.

Каждый прожитый день – это шаг к тому моменту, когда все стабилизируется. И вот тогда, имея опыт встречи со своим страхом – вы сможете снова выстраивать будущее, и даже с большей эффективностью, чем до сих пор.

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