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Пенсионная реформа

Telegram меняет политику. Мессенджер раскроет личные данные пользователей ФСБ?

29 Августа 2018 1135 0 Тренды Политика

Руководство мессенджера Telegram обновило политику конфиденциальности. Теперь, согласно решению суда, информация о пользователе может быть передана спецслужбам, если его подозревают в терроризме. Однако это не окажет никакого влияния на ситуацию, связанную с блокировкой популярного приложения в России. Основатель мессенджера Павел Дуров заверил: из-за того, что Telegram находится в России вне закона, на запросы российских органов он отвечать не будет.

Сдать террориста

Telegram Messenger Inc., занимающаяся развитием одноименного мессенджера, обновила политику конфиденциальности. Как отмечает РБК, на этот факт пользователи сервиса обратили внимание еще 28 августа. Само же обновление произошло в середине месяца.

Главный принцип, которые «сошел на нет» – отказ передавать третьим лицам (в том числе властям) данные пользователей. То есть, теперь Telegram может раскрыть IP-адрес, а также номер мобильного телефона, с которого посещают приложение. Однако это может произойти только в том случае, если будет получено соответствующее решение суда. Документ должен подтверждать, что конкретного пользователя подозревают в терроризме.

На данный момент о таких инцидентах ничего не известно. Вместе с этим, как отметили в руководстве Telegram, каждые шесть месяцев компания будет обнародовать подробную информацию, где будет рассказывать о сотрудничестве со спецслужбами.

Что еще нового

Кроме этого, согласно новой политике, информация о пользователях может передаваться компаниям, которые входят в группу Telegram. По словам руководства мессенджера, это нужно для того чтобы улучшить качество сервиса. Как отмечает РБК, другим пользователям, с которыми абонент общался в мессенджере, могут быть доступны имя, номер телефона, а также фото профиля.

Более того, имя и фамилию пользователя могут узнать и разработчики ботов. В этом плане Telegram предупреждает: если кликнуть по ссылке, которую прислал бот, то разработчик бота также потенциально может узнать IP-адрес пользователя.

Также Telegram может хранить метаданные (IP-адреса, сведения об устройствах и Telegram-приложениях пользователя). Как поясняется, это необходимо для того чтобы предотвратить волну спам-рассылок, оскорблений и остальных нарушений условий использования Telegram.

Следствие дела ФСБ против Telegram

Павел Чиков, глава Международной правозащитной группы «Агора», которая представляет Telegram в суде, комментируя ситуацию ресурсу «Код Дурова» заявил, что подобные нововведения – это не только следствие дела ФСБ против Telegram, но и результат переговоров с властями.

«Мы, как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь – судебный запрос в обмен на раскрытие», – подчеркнул Чиков. Однако, как отметил его коллега, юрист Дамир Гайнутдинов, на сложившуюся ситуацию с блокировкой Telegram в России изменение политики конфиденциальности не окажет никакого влияния.

Что говорит Дуров

Обновление политики конфиденциальности прокомментировал создатель и владелец Telegram Павел Дуров. В своем Telegram-канале он заявил о том, что российские власти требуют, чтобы мессенджер предоставлял не IP-адреса и телефонные номера тех, кого подозревают в терроризме, а полный доступ к переписке всех пользователей сервиса.

Дуров также подчеркивает, что масштабная кампания по блокировке, которую в России целенаправленно ведут против мессенджера, сыграла большую роль в формировании позиции, которой придерживается руководство Telegram. По этой причине обращения от сотрудников российских спецслужб Telegram рассматривать не будет.

«Telegram в России находится вне закона; ежедневно блокируются сотни IP-адресов в попытках пресечь доступ к сервису. В этой связи какие-либо обращения от российских служб мы не рассматриваем, и наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», – отметил Дуров.

Начало диалога?

Несмотря ни на что глава Роскомнадзора Александр Жаров проявил оптимизм. Он отметил, что ведомство приветствует решение, связанное с изменением политики мессенджера. «Это первый ответ со стороны менеджмента Telegram на требования российских законов», – уверен Жаров. Однако позднее он добавил, что моменты, которые предшествуют разблокировке сервиса, Дуров должен решать с ФСБ.

Однако, как считает президент Фонда информационной демократии, экс-замминистра связи РФ Илья Массух, эту тенденцию можно считать началом диалога между Telegram и властями России.

«Отрадно, что Дуров сообщил о возможности передавать хоть какую-то информацию, в данном случае… Но, если посмотреть на требования ФСБ и Роскомнадзора в соответствии с законом «Об организаторах, распространителях информации», требуются ключи к переписке. Соответственно, необходимо предоставлять по запросу спецслужб саму переписку. Пока это не сделано Дуровым. Но думаю, что начавшийся диалог, наверное, приведет к какому-то пониманию», – заключает эксперт.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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