Тарифы на сотовую связь взлетят на 20%. Операторы ссылаются на «ухудшение экономики» 271 0 Экономика

Проблемы в экономике и сокращение платежеспособного спроса приведут не к удешевлению мобильной связи для россиян, но к ее удорожанию. Такой ответ на экономические трудности дают топ-менеджеры телекоммуникационных компаний России. Разговоры о необходимости увеличить стоимость связи компании начали в 2019 году, предрекая рост цен в 2020 году на 10% в среднем. Тогда эксперты и топ-менеджеры объясняли неизбежное подорожание «пакетом Яровой» и требованиями правительства предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Теперь конъюнктура изменилась – управленцы телекоммуникационных компаний объясняют все экономическим кризисом.