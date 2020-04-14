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Тарифы на сотовую связь взлетят на 20%. Операторы ссылаются на «ухудшение экономики»
14 Апреля 2020 271 0 Экономика
Проблемы в экономике и сокращение платежеспособного спроса приведут не к удешевлению мобильной связи для россиян, но к ее удорожанию. Такой ответ на экономические трудности дают топ-менеджеры телекоммуникационных компаний России. Разговоры о необходимости увеличить стоимость связи компании начали в 2019 году, предрекая рост цен в 2020 году на 10% в среднем. Тогда эксперты и топ-менеджеры объясняли неизбежное подорожание «пакетом Яровой» и требованиями правительства предоставить бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Теперь конъюнктура изменилась – управленцы телекоммуникационных компаний объясняют все экономическим кризисом.
Кто сколько даст
- Подорожание услуг мобильной связи составит от 10 до 15%, а возможно, даже больше 20%. Так считают опрошенные «Коммерсантом» топ-менеджеры российских компаний. В частности, 38% из них склоняются к умеренному подорожанию (10-15%), а 24% хотят получать от абонентов больше на 20%. Однако 13% топ-менеджеров не думают, что цены изменятся.
- Рынок услуг мобильной связи спасает высокая конкуренция частных компаний. Если бы государство монополизировало этот сегмент, как оно по сути монополизировало добычу и переработку нефти, то увеличение вводилось бы в директивном порядке. Но мобильная связь в России пока еще не бензин.
- Основанием для подорожания мобильной связи топ-менеджеры называют «ухудшение экономической ситуации и падение платежеспособного спроса». Также среди факторов, негативно сказывающихся на финансовом положении компаний, девальвация рубля и рост арендных платежей.
- Операторы связи указывают на то, что из-за пандемии коронавируса и мер, которые власти принимают по борьбе с распространением инфекции, они потеряли значительную часть пользователей из сегмента малого и среднего бизнеса. Выручка операторов от сотрудничества с этой категорией клиентов сократилась на 30-40%.
- Еще один повод поднять цены – рост трафика на 30-50% из-за режима самоизоляции. Повышенный трафик требует модернизации сетей, а переоборудовать их мешает обесценившийся рубль и задержки поставок оборудования из Китая.
- До этого операторы мобильной связи грозили повысить тарифы на 15-20% из-за планов открыть бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам. Альтернативой повышению тарифов операторы называли компенсацию со стороны государства. Но Минкомсвязи отказалось компенсировать затраты операторов. В ведомстве утверждали, что на бесплатные ресурсы уйдет не больше 10% трафика.
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