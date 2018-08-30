Тариф «Познай себя»: корпоративный тренд на тотальное развитие осознанности сотрудников

Для того чтобы добиться максимальной производительности труда своих сотрудников на рабочих местах и удержать их на пике своих профессиональных возможностей, корпоративный мир ищет инструменты и способы удержания персонала в зоне постоянной продуктивности. Дилемма о границах и методах этого «удержания», на мой взгляд, обусловлена в большей степени этическим контекстом. Поэтому, рассматривая разные возможности, организации решают вопросы о соблюдении границ, стараясь удержаться где-то между «принятием ответственности за эмоциональное состояние своего сотрудника» и «повышением экономической эффективности бизнеса».

«Осознанность» сегодня считается ключевой идеей по вызволению Лидеров из глубин офисного безвременья, палочкой-выручалочкой, призванной помочь менеджерам преодолеть внутренний страх и стать инструментом для создания будущего успеха компании.

Так что же имеют в виду, когда произносят сакральное слово «осознанность»? Что это – новая парадигма менеджмента, инструмент управления или стиль жизни?

Настолько ли мы нуждаемся в ней, чтобы выбрать себе посредника в лице организации и чего стоит нам быть «осознанными»? Или «осознанность» – это еще одна неловкая попытка взять неопределенность под контроль, попробовать справиться с собственным страхом перед силой ее величия?

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Для того чтобы объяснить суть процесса осознания и дать ответ на корпоративный запрос о «развитии осознанности руководителей», необходимо определить границы и ювелирную точность понятий. «Осознанность» же сама по себе вещь туманная, и потому неконкретная.

Многочисленные интернет-источники предлагают весь процесс восприятия внешней реальности и нашу реакцию на нее сузить до «здесь и сейчас». Если забыть о прошлом, а будущее зафиксировать в одной конкретной точке, то можно запросто переместиться из точки А в точку Б, задавая себе всего лишь (!) четыре вопроса: кто Я? куда Я иду? как Я иду? зачем Я иду?

Как? И только?

Удивление у меня вызывает факт отсутствия пятого, на мой взгляд, самого важного вопроса, который своим отсутствуем в этой схеме делает ее нежизнеспособной, потому как грозит развалить всю эту кажущуюся логичной систему к известной матери. Этот вопрос естественен для любого мыслящего человека и этот вопрос – почему? Почему я это делаю? Почему я иду именно туда и именно с такой скоростью? Почему в пути со мной ЭТО происходит?

Это «почему» и есть обращение к нашим «забытым» чувствам, вопрос, который открывает двери в наше бессознательное и подталкивает сделать первые шаги на пути осознания себя в окружающем мире.

Это «почему» стимулирует наше любопытство, погружая в переживания, о которых Зигмунд Фрейд писал: «…подавленные эмоции не умирают, их заставили молчать и они изнутри продолжают влиять на человека». Таким образом, «забытые» эмоции продолжают жить внутри нас, и мы порой даже не догадываемся об их влиянии на наши мысли и поступки.

Психика «убирает» подавленные неосознанные эмоции в самый дальний ящик, запирает его на замок именно потому, что в какой-то момент ее развития нам не помогли принять и осознать эти эмоции, не научили справляться с ними. И теперь они, неприкаянные, хаотично двигаются где-то в самых дальних уголках вселенной, именуемой «бессознательное», имея огромное желание прорваться наружу и сообщить нам что-то важное о нас самих, но не имея никакой возможности это сделать. Их присутствие в нашей реальной жизни и желания угадываются в те моменты, когда мы даже самим себе не в состоянии логично объяснить некоторую мнимую неразумность собственного поведения.

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Что приходит в нашу жизнь вместе с осознанностью?

В первую очередь, все «забытые» чувства, те чувства, с которыми наша психика по каким-то своим индивидуальным причинам отказалась справляться.

В широком смысле, осознание – не самоцель. Осознать – значит сделать доступным для эмоционального переживания весь свой чувственный опыт. Чтобы «забытое» стало частью реальной жизни, необходимо соединить его со своим поведением, порой через сопротивление и регресс – откат к привычному опыту переживаний, иногда очень болезненный и тяжело переживаемый, который является неизбежной частью процесса изменений. И все это перерождение возможно только, если в момент осознания вы смогли разделить этот чувственный опыт с другим человеком, психолог бы сказал «быть в присутствии другого». Новый опыт чувствования человеку может дать только человек. При всем уважении к книгам, фильмам и передачам научно-развлекательного характера.

В какой форме происходит оживление чувств, зависит от метода и того «другого», которого вы выберете себе в проводники между вами и вашими ощущениями. Чем более подготовлен и профессионально выверен процесс, тем более бережно для вашей психики он протекает. В противном случае, резкое и неподготовленное «перетряхивание» забытых чувств, вынуждает их хаотично всплывать, и, выхваченные из контекста, не привязанные ни к каким вашим внешним событиям, не поддержанные извне профессиональным участием в момент так называемого «осознания», возвращаются назад в бессознательное и мы, как и прежде, делаем так… как прежде.

Мы все разные, по-разному воспринимаем и обогащаем собой окружающий мир. С этой точки зрения каждый из нас – уникален и неповторим. Любая попытка унифицировать и обобщить процесс вызволения потерянных чувств из небытия, отрицает само понятие этой уникальности. Что одному хорошо, то другому не очень, одному мало – другому чересчур, одному не хватило энергии, чтобы сдвинуть процесс осознания – другого затопило эмоциями, причину которых он понять не в силах.

И в этом случае нужен ли нам в этой интимной работе по осознанию собственных эмоций посредник в виде работодателя? Можем ли мы довериться в этом вопросе ему, понимает ли он свою ответственность и готов ли принять ее на себя?

Здесь сразу возникает много вопросов о том, какова «эмоциональная цена» такого вторжения, зачем вообще компаниям эта ответственность, которая даже при особо бережном отношении к личной истории сотрудника, подвергает его эмоциональную неискушенность новым соблазнам? Не будет ли это вносить деструкцию в общем-то и без того непростые корпоративные отношения?

И если есть кто-то, кто может объяснить мне мои эмоции, разделить их на правильные и не правильные, то, не отбивает ли это у сотрудников желание мыслить и свободно чувствовать, т.е. то самое желание осознанности, которое меня призывают развивать на благо компании?

Подавление условно «плохих» эмоций, намеренно доведенное до абсурда «позитивное мышление», «настрой на позитивный лад» – заставляет наши условно «неправильные» эмоции убираться все дальше в глубины бессознательного. Тем самым мы в геометрической прогрессии утрачиваем связь с ними, а заодно и с нашими эмоциональными ресурсами, которые платят нам тем, что в самый неподходящий момент дают о себе знать вызывающе деструктивным образом.

Комплимент вечному русскому вопросу

Что понимают под осознанностью организации, пытаясь поставить процесс «осознания» на поток? Тема осознанности как проживания своих эмоций в противовес контролю, которым отягощается и без того перегруженная психика современного руководителя. Такая хитрая подмена понятий – осознанный управляемый контроль, блокирующий осознанность себя в самом зародыше и поэтому лишающий человека возможности получить опыт этого самого «осознания».

Так или почти так люди сходят с ума, теряя связь с самим собой…

Думаю, что организации не в полной мере понимают, что влезают в бессознательное своих сотрудников, вылавливая эти «неприкаянные» чувства. Зачем им такая ответственность? Контролировать эмоции и чувства своих сотрудников, создавать «правильные», отсеивать «неправильные»? Так свойство человеческих чувств таково, что вместе с условно «правильными» приходят и условно «неправильные», кто и как будет выдавать им пропуск на вход?

Что волнует в этом процессе организации и зачем они берутся за несвойственные им задачи? Компании порой вынужденно занимаются эмоциональным состоянием своих сотрудников, потому как умение осознавать и грамотно справляться со своими эмоциями находятся в прямой зависимости от того, насколько успешен и эффективен сотрудник на своем рабочем месте.

Благими намерениями, как известно, устлана дорога в жерло вулкана страстей, а у «тиражированной осознанности» есть своя оборотная сторона – свои методологические ограничения. И коль организации берутся за такое тонкое дело – быть посредниками между своими сотрудниками и их бессознательным, было бы уместно их изучить перед тем, как массово включать в список корпоративных программ.

Здесь выплывает проблема еще и вот какого свойства – в нашей стране несколько трудно интегрируется культура грамотного подхода и умения справляться со своими эмоциями, мы как будто норовим обвинить других в своих неудачах эмоционального свойства, и организация, которая так «услужливо» подставила свое плечо – хороший для этих обвинений адресат.

Организациям необходимо принять тот факт, что вместе с осознанностью сотрудники начнут задаваться вопросами о том, нужно ли мне то, чем я сейчас занимаюсь, на своем ли я месте нахожусь, а что дальше… А какая-то часть из них, пройдя обучение, тихо и незаметно направит свой корабль «нового осознания себя» к другим корпоративным берегам.

И в заключении несколько советов, что было бы уместно сделать перед началом корпоративных тренингов осознанности.

Провести индивидуальное психологическое тестирование сотрудников (в форме беседы с профессиональным психологом, который имеет соответствующее образование и опыт, сам находиться в личной терапии и супервизирует случаи своей практики в специальных профессиональных группах) с целью определения индивидуальных возможностей психики и ее способности выдерживать предлагаемый формат работы. Постарайтесь на входе разделить личную эмоциональную ответственность сотрудника и ответственность организации. Дайте вашим сотрудникам пространством для маневра и возможность отказаться от участия в тренинге. Свободное волеизъявление, принятое во внимание, будет способствовать построению крепких эмоциональных продуктивных отношений сотрудника и организации.

Выбор за вами.