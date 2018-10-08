«Тайные виды» Пелевина. Яхты, телки, кокаин и женоненавистничество в новом романе

Последний роман Виктора Пелевина – «Тайные виды на гору Фудзи», – вышел в конце сентября 2018 года, но уже успел наделать шуму: в первую очередь, из-за откровенной мизогинии, высмеивания движения #MeToo и прочих проявлений феминизма.

В центре сюжета романа три персонажа. Первый – пресыщенный роскошной жизнью бизнесмен Федор Семенович, воплощающий собой всю бизнес-элиту России в представлении Пелевина: яхты, телки, кокаин. Вроде бы всего в жизни достиг, но счастливым так и не стал, смысла существования нет, и единственная настоящая мечта – получить какие-то новые эмоции, почувствовать себя, черт возьми, живым.

Второй – молодой стартапер Дамиан, таскающий за собой загадочный чемоданчик и предлагающий всем пересыщенным вроде Феди «счастье в чистом виде». Как это «счастье» выглядит – да кто его знает.

И третья – уже давно не красотка Таня, когда-то объект воздыханий Феди, а ныне потрепанная тетка за сорок.

Судьбы всех троих причудливым образом переплетаются, погружая читателя в пелевинскую атмосферу: тут тебе и размытые диалоги, и философские размышления, и буддизм, и галлюциногены, и Кастанеда.

Впрочем, несмотря на то, что преданные поклонники сразу узнают стиль любимого автора, в последнем романе Пелевина есть и новые, непривычные приемы и ходы. Весь роман – как будто новостная повестка сегодняшних СМИ.

Например, движение #MeToo (его организовали голливудские актрисы после обвинений в харрасменте известного американского кинопродюсера Харви Вайнштейна) жестко высмеивается, появляясь на футболке уборщицы: пока слоган кричит «я против сексуального насилия!» – сама женщина оказывает эти самые сексуальные услуги своему боссу. Какая ирония! Пелевин всегда славился антифеминистическими рассуждениями на страницах своих книг, но в этот раз он говорит об этом особенно прямолинейно и жестко.

Критики отмечают также, что «Тайные виды на гору Фудзи» – самый буддистский роман Пелевина: это духовная, философская проповедь, которая, чтобы читатель не заскучал, разбавлена сюжетом и прямолинейной моралью.

«Тайные виды» – это книга, заставляющая своих читателей всерьез задуматься о многих вещах. Например, как относиться к феминизму: с уважением, равнодушием, ненавистью? Сам автор выбирает последний вариант, и неудивительно: его откровенно утомила эта «показуха». Или вот еще: что есть настоящее счастье? Как его добиться? Как испытать искренние, сильные эмоции? Неужели только с помощью галлюциногенов? А может быть, через медитативные практики и буддизм?

Но самый главный вопрос здесь все-таки другой, еще более сложный: а доросли ли мы, достойны ли настоящих истин, просветления и этого самого счастья? Автор в этом сильно сомневается. Впрочем, читатели сделают свои выводы. Если, конечно, дочитают роман.