Суперсталь для СПГ. Российские ученые создали сплав для работающего в условиях Арктики оборудования

ЦНИИТМАШ представил технологию промышленного производства толстолистового проката из новейших марок стали, разработанную при поддержке компании «Уральская сталь». Разработка российских ученых не имеет аналогов в мире. «Суперсталь» планируется применять в СПГ-проектах, реализуемых в условиях Крайнего Севера.

Уникальный сплав

В сообщении Государственного научного центра «Центральный научно-исследовательский институт технологий машиностроения» (ЦНИИТМАШ) говорится о том, что характеристики, которыми обладает созданная суперсталь, гораздо выше существующих аналогов российского и зарубежного производства.

В мировой практике подобный металл использует при создании резервуаров, танков и также для производства нефтегазового оборудования. У новой российской технологии есть еще одно большое достоинство – она позволяет на четверть сократить затраты при изготовлении оборудования для сжижения природного газа (СПГ).

Разрабатывать «суперсталь» начали этой весной. А уже осенью провели первую успешную плавку и прокатали опытную партию листов, толщина которых составляла от 10 до 50 мм. Кроме этого, прошла проверка режимов их термообработки.

Испытательный полигон

Как пишут «Известия», в данный момент ученые исследуют металлургическое качество, сварочно-технологические и служебные характеристик опытной партии листового проката.

Ведь применение новейшей разработке найдется в ближайшее время.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на днях заявил, что в Мурманске в 2023 году будет создан испытательный полигон нефтегазового и горнопромышленного оборудования для Арктики.

Кроме того, в этом регионе на базе трех предприятий Объединенной судостроительной корпорации будет создан Арктический центр судостроения и судоремонта. По словам Мантурова, благодаря этому проекту также можно будет сократить издержки, повысить управляемость и сконцентрировать ресурсы.

Ресурсы и новейшие разработки понадобятся для реализации больших планов властей и бизнеса по созданию газохимического производства в российской Арктике.

Выгодные проекты

Создание собственной технологии производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа - одна из приоритетных задач, поставленных президентом России.

Для ее решения правительство РФ в 2018 году утвердило дорожную карту по локализации на территории России производства всего спектра ключевого СПГ-оборудования.

Кроме того, в дорожную карту включено строительство полигонов для испытаний новейшего оборудования, создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработка отечественных технологий в части средне- и крупнотоннажного сжижения газа.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов считает, что после создания в Арктической зоне России первых трех газохимических производств в бюджет страны может поступить порядка 1,5 триллионов рублей.

«За счет создания новой нефтяной провинции в Восточной Арктике мы сможем увеличить доходность проектов на севере Красноярского края, в Якутии и на Чукотке. Только в одном комплексном проекте - до 22,6%», - отметил министр в своем интервью для «Российской газеты».

Он подчеркнул, что рентабельность этих проектов можно увеличить за счет льгот, которые предусматриваются в законопроекте о системе мер государственной поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне, который находится на рассмотрении в правительстве РФ